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В Softline назначен директор по маркетингу

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о назначении Елены Типисовой директором по маркетингу. На новой должности она продолжит реализовывать выстроенную стратегию маркетингового развития группы.

Елена Типисова окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова и получила дополнительное образование по специальности MBA (Master of Business Administration) в РАНХиГС. Ранее Елена работала в таких компаниях как «Инфосистемы джет» и Cisco. В Softline она проработала 8 лет и в течение 2 лет занимала должность директора управления продуктовой и технологической экспертизы. На этом посту Елена активно занималась организацией работы с вендорами-партнерами группы, в том числе и по линии маркетингового развития.

Главной задачей нового директора по маркетингу станет продвижение продуктов, сервисов и услуг ГК Softline в соответствии с принятой стратегией развития бизнеса. Важным вектором работы будет формирование комплексного подхода во взаимодействии маркетинга с бизнес-подразделениями группы компаний.

«Я рад приветствовать Елену Типисову на новой должности. Уверен, что она сможет всецело реализовать нашу маркетинговую стратегию, а также предложить бизнес-ориентированный подход в маркетинге. В этом ей поможет большой опыт и экспертиза, накопленные за годы работы в Softline и глубокое понимание внутренних бизнес-процессов нашей компании», – отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

«В Softline уже сформирована сильная, активная и инициативная маркетинговая команда, которая успешно работает, учитывая в том числе потребности рынка и ключевые тренды. Моей главной целью станет не изменение существующих процессов, а их совершенствование и логичное развитие с точки зрения бизнес-составляющей. Я вижу большие перспективы маркетингового продвижения ГК Softline, которые меня вдохновляют, и надеюсь передать это вдохновение команде из более чем 130 профессионалов, с которыми мне предстоит идти рука об руку на новой должности», – сказала Елена Типисова, директор по маркетингу ГК Softline.

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