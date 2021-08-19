Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК Sharxbase

Отечественные разработчики «Ред софт» и «Шаркс ДЦ» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС 7.3» и ПАК Sharxbase, которые в тандеме могут использоваться для обеспечения безопасности государственных информационных систем. Тестирование продуктов проводилось в конфигурациях «Рабочая станция» и «Сервер».

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Платформа Sharxbase – программно-аппаратный комплекс, функционирующий на базе гипервизора KVM. Предназначен для создания гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры и виртуальных программно-определяемых центров обработки данных. Программная часть комплекса включает в себя встроенные механизмы защиты среды виртуализации, которые могут использоваться для защиты государственных информационных систем до 1 класса (включительно) и информационных систем персональных данных до 1 уровня защищенности (включительно).

«Обеспечение совместимости «Ред ОС» с продуктами широкого спектра применения, такими как ПАК Sharxbase, способствует развитию санкционно устойчивых решений, необходимых для построения независимой ИТ-инфраструктуры в стране. Благодарим коллег за сотрудничество и продуктивную работу», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Работоспособность как серверных, так и клиентских конфигураций «Ред ОС» в среде Sharxbase – многогранное комплексное решение, обладающее широкими возможностями по созданию инфраструктуры для ИТ-систем любой сложности и нагрузки на продуктах из Реестра отечественного ПО», –сказал генеральный директор «Шаркс ДЦ» Константин Шамрай.