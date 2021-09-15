Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase

«Акронис инфозащита» и «Шаркс датацентр» сообщают о совместимости системы виртуализации SharxBase и средств резервного копирования «Акронис Защита Данных». Проведенные тесты показали, что пользователи решений SharxBase могут использовать продукт компании «Акронис инфозащита» для создания резервных копий виртуальных машин с помощью агента и аварийного восстановления в той же виртуальной среде.

«Шаркс датацентр» — ведущий разработчик решений для центров обработки данных. Компания занимается разработкой собственной системы виртуализации, а также создает гиперконвергентные решения на базе программных продуктов собственной разработки. Система виртуализации SharxBase включена в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК. Решение производителя все чаще выбирают отечественные промышленные предприятия и государственные структуры.

Для обеспечения доступности виртуальных машин, облачных нагрузок и важных данных в гиперконвергентной среде можно использовать такое решение компании «Акронис инфозащита» как «Акронис Защита Данных». Система резервного копирования и аварийного восстановления также включена в реестр российского ПО Минцифры России. В ходе тестирования SharxBase 5.10.5 и «Акронис Защита Данных» версии 15 была показана совместимость продуктов. При установке программного агента на виртуальную машину SharxBase «Акронис Защита Данных» предоставляет широкие возможности по организации резервного копирования и гарантирует возможность восстановить ВМ в любом из последних состояний, включая загруженные программы и рабочие данные.

«Системы виртуализации находят все более широкое применение, одновременно растет спрос на решения для обеспечения целостности данных и минимизации простоев в случае сбоя или аварии. Поэтому мы проводим тестирование своих продуктов на совместимость с системами виртуализации российских разработчиков. В случае с SharxBase можно настроить резервное копирование и аварийное восстановление без лишних усилий, обеспечивая надежную работу ИТ-инфраструктуры для пользователей и экономию времени системных администраторов», — говорит Алмаз Валиуллин, руководитель направления технологических партнерств, директор филиала компании «Акронис инфозащита» в городе Иннополис.

«Наши заказчики используют виртуальные машины для самых разных нагрузок, и поэтому задача обеспечения сохранности данных и возможности восстановления в кратчайшие сроки является одной из важнейших. Сегодня мы подтверждаем совместимость SharxBase с программным обеспечением “Акронис Защита Данных”, это значит, что наши заказчики могут внедрить комплексное решение для резервного копирования и восстановления, основанное на ведущих технологиях и полностью соответствующее требованиям российских регуляторов», — сказал Роман Бычков, директор по развитию ООО «Шаркс датацентр».