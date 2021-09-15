Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase

«Акронис инфозащита» и «Шаркс датацентр» сообщают о совместимости системы виртуализации SharxBase и средств резервного копирования «Акронис Защита Данных». Проведенные тесты показали, что пользователи решений SharxBase могут использовать продукт компании «Акронис инфозащита» для создания резервных копий виртуальных машин с помощью агента и аварийного восстановления в той же виртуальной среде.

«Шаркс датацентр» — ведущий разработчик решений для центров обработки данных. Компания занимается разработкой собственной системы виртуализации, а также создает гиперконвергентные решения на базе программных продуктов собственной разработки. Система виртуализации SharxBase включена в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК. Решение производителя все чаще выбирают отечественные промышленные предприятия и государственные структуры.

Для обеспечения доступности виртуальных машин, облачных нагрузок и важных данных в гиперконвергентной среде можно использовать такое решение компании «Акронис инфозащита» как «Акронис Защита Данных». Система резервного копирования и аварийного восстановления также включена в реестр российского ПО Минцифры России. В ходе тестирования SharxBase 5.10.5 и «Акронис Защита Данных» версии 15 была показана совместимость продуктов. При установке программного агента на виртуальную машину SharxBase «Акронис Защита Данных» предоставляет широкие возможности по организации резервного копирования и гарантирует возможность восстановить ВМ в любом из последних состояний, включая загруженные программы и рабочие данные.

«Системы виртуализации находят все более широкое применение, одновременно растет спрос на решения для обеспечения целостности данных и минимизации простоев в случае сбоя или аварии. Поэтому мы проводим тестирование своих продуктов на совместимость с системами виртуализации российских разработчиков. В случае с SharxBase можно настроить резервное копирование и аварийное восстановление без лишних усилий, обеспечивая надежную работу ИТ-инфраструктуры для пользователей и экономию времени системных администраторов», — говорит Алмаз Валиуллин, руководитель направления технологических партнерств, директор филиала компании «Акронис инфозащита» в городе Иннополис.

«Наши заказчики используют виртуальные машины для самых разных нагрузок, и поэтому задача обеспечения сохранности данных и возможности восстановления в кратчайшие сроки является одной из важнейших. Сегодня мы подтверждаем совместимость SharxBase с программным обеспечением “Акронис Защита Данных”, это значит, что наши заказчики могут внедрить комплексное решение для резервного копирования и восстановления, основанное на ведущих технологиях и полностью соответствующее требованиям российских регуляторов», — сказал Роман Бычков, директор по развитию ООО «Шаркс датацентр».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда

Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе

Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux

Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО

«Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС

Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Petal Search от Huawei: не только поиск

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021