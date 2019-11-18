Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов SharxDesk и «Ред ОС»

«ШарксДЦ» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы платформы SharxDesk (производства «ШарксДЦ») с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). По итогам тестирования был подписан двусторонний сертификат совместимости.

SharxDesk – это платформа виртуализации рабочих столов, реализованная на базе гиперковегентной платформы SharxBase, позволяющая полностью персонализировать рабочие столы для каждого пользователя в соответствии с требованиями информационной безопасности. Платформа SharxBase зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№4445) и обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно.

«Ред ОС» – это российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Развивая партнерские отношения с компаниями разного профиля, "Ред софт" старается в своих продуктах делать акцент на совместимость, как программную, так и аппаратную. Российская операционная система "Ред ОС", помимо широкой функциональности, предоставляет возможность установки отечественных решений различного профиля», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Включение операционной системы "Ред ОС" в список совместимых и поддерживаемых операционных систем позволит предлагать клиентам комплексное решение, которое обеспечит создание защищенных виртуальных инфраструктур», – сказал Роман Бычков, директор по развитию компетенции компании «ШарксДЦ».