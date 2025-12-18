Разделы

Цифровизация
Selectel запускает новый формат S3 — ледяное хранилище

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, запустил новый класс объектного хранилища S3 — ледяное хранилище, предназначенное для бэкапов, логов и других редко запрашиваемых или изменяемых данных. Решение ориентировано на компании, у которых есть задача безопасно хранить большие объемы архивной информации. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Ледяное хранилище подойдет для работы с редко используемыми данными: резервными копиями, архивами документации, медиафайлов, аналитических наборов, медицинских и научных данных. Объемы таких хранилищ могут достигать сотен петабайт, при этом ключевым преимуществом такого решения является минимальная стоимость хранения при высоком уровне надежности.

Новый формат хранилища позволит компаниям отказаться от капитальных затрат на инфраструктуру для хранения, используя систему оплаты pay-as-you-go. При этом с возможностью мгновенного доступа к архивным данным — без длительных задержек, характерных для традиционных архивных систем. Дополнительной особенностью этого класса хранения в Selectel является отсутствие штрафа за раннее удаление. Клиенты могут размещать данные в хранилище любое время и без ограничений.

«Запуск нового класса хранения в Selectel поможет заказчикам снизить стоимость работы с данными и сделать затраты более прогнозируемыми. Ледяное хранилище S3 можно применять для самых разных сценариев — от архивов и долгоживущих буферов до дата-платформ и корпоративных хранилищ. Например, для AI/ML-команд это дает возможность безопасно хранить большие объемы сырых данных, промежуточные датасеты и модели без риска перерасхода бюджета, ускоряя эксперименты и разработку» , — отметил Александр Гришин, руководитель по развитию продуктов хранения данных Selectel.

Запуск ледяного хранилища расширяет линейку классов S3-сервиса компании и позволит клиентам выстраивать масштабируемую и экономически эффективную стратегию хранения данных на годы вперед.

