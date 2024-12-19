Разделы

Облака
|

Selectel расширил функциональность объектного хранилища S3 и сделал его мультирегиональным

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, открыл мультирегиональное объектное хранилище с выбором локации в разных федеральных округах – Москве и Санкт-Петербурге. Новое решение позволит размещать данные, обеспечивая более высокую надежность, производительность и катастрофоустойчивость инфраструктуры.

Добавление мультирегиональности в хранилище S3 Selectel открывает новые возможности для современных ИТ-команд, которые теперь могут создавать бакеты в разных географических локациях, выбирая оптимальное расположение для хранения и обработки данных. Этот подход позволяет разнести данные по нескольким дата-центрам, минимизируя риски и обеспечивая максимальную катастрофоустойчивость. Критически важные данные теперь можно дублировать между регионами, сохраняя их на расстоянии более 750 км друг от друга. В случае сбоя в одном регионе, будь то проблемы с интернетом или электропитанием, или даже масштабный катаклизм, данные останутся доступными из резервного региона.

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

облака

Новая функциональность также помогает улучшить производительность, благодаря снижению задержек при доступе к данным. Географическое расположение хранилища ближе к точкам нагрузки значительно уменьшает время ожидания. Это особенно актуально для бизнеса, который имеет представительства сразу в нескольких регионах или по всей России, и нуждается в гибкой ИТ-инфраструктуре, размещая данные там, где это необходимо, исходя из своих задач.

«Одна из зон доступности нашего мультирегионального хранилища расположена в пуле gis-1 и подходит для хранения данных согласно требованиям 17 приказа ФСТЭК, что крайне важно для компаний, которые работают с государственными информационными системами, — отметил Александр Гришин, менеджер продуктов Selectel. — Наша команда уже работает над расширением географии хранилища, и в ближайшее время мы планируем запустить новые регионы и зоны доступности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

Опубликован первый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица» о будущем облаков в России

Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов

Серверный бизнес Lenovo 10 лет не может выйти на стабильную прибыль. Рост продаж не спасает от многомилионных убытков

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще