Selectel расширил функциональность объектного хранилища S3 и сделал его мультирегиональным

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, открыл мультирегиональное объектное хранилище с выбором локации в разных федеральных округах – Москве и Санкт-Петербурге. Новое решение позволит размещать данные, обеспечивая более высокую надежность, производительность и катастрофоустойчивость инфраструктуры.

Добавление мультирегиональности в хранилище S3 Selectel открывает новые возможности для современных ИТ-команд, которые теперь могут создавать бакеты в разных географических локациях, выбирая оптимальное расположение для хранения и обработки данных. Этот подход позволяет разнести данные по нескольким дата-центрам, минимизируя риски и обеспечивая максимальную катастрофоустойчивость. Критически важные данные теперь можно дублировать между регионами, сохраняя их на расстоянии более 750 км друг от друга. В случае сбоя в одном регионе, будь то проблемы с интернетом или электропитанием, или даже масштабный катаклизм, данные останутся доступными из резервного региона.

Новая функциональность также помогает улучшить производительность, благодаря снижению задержек при доступе к данным. Географическое расположение хранилища ближе к точкам нагрузки значительно уменьшает время ожидания. Это особенно актуально для бизнеса, который имеет представительства сразу в нескольких регионах или по всей России, и нуждается в гибкой ИТ-инфраструктуре, размещая данные там, где это необходимо, исходя из своих задач.

«Одна из зон доступности нашего мультирегионального хранилища расположена в пуле gis-1 и подходит для хранения данных согласно требованиям 17 приказа ФСТЭК, что крайне важно для компаний, которые работают с государственными информационными системами, — отметил Александр Гришин, менеджер продуктов Selectel. — Наша команда уже работает над расширением географии хранилища, и в ближайшее время мы планируем запустить новые регионы и зоны доступности».