Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении

Кредит Европа Банк (Россия), входящий в международную финансовую группу FIBA, внедрил программный продукт Smart Code Engine для распознавания QR-кодов в мобильном приложении. С его помощью клиенты банка могут выполнять различные платежные операции по QR-коду, как, например, оплата ЖКУ, различных квитанций, счетов, штрафов.

Для оплаты пользователю достаточно показать QR-код камере устройства, после чего код будет автоматически считан, а реквизиты внесены в платежную форму. Клиентам Кредит Европа Банка не надо искать удобный ракурс и специальные условия освещения для успешного распознавания. Smart Code Engine обеспечивает считывание кода даже в случае, если он поврежден или имеет отклонение от стандарта.

Smart Code Engine разработан специалистами компании Smart Engines и позволяет сканировать линейные и матричные штрихкоды QR, AZTEC, PDF 417, DataMatrix, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, EAN_8, EAN_13, ITF, UPC_A, UPC_E. Поддерживается распознавание баркодов в видеопотоке в режиме реального времени и на отдельных фотографиях. Программное обеспечение выполняет все вычисления на устройстве пользователя, обеспечивает сохранность личных данных клиента и не распространяет их в сторонние сервисы.

«Мы признаем, что с появлением дистанционного обслуживания управлять финансами стало проще и удобнее. Приложение Кредит Европа Банка пользуется большим спросом у наших клиентов. В связи с этим мы постоянно совершенствуем его и добавляем новые функции, облегчающие управление банковскими операциями. Внедрение высокотехнологичного продукта компании Smart Engines позволит нашим клиентам мгновенно и безопасно проводить платежи, сканируя QR-код документа», – комментирует Заместитель начальника Управления развития цифровых каналов и продуктов Кредит Европа Банка Алексей Воробьев.

«Мы рады, что наше решение по распознаванию баркодов становится популярным и помогает все большему количеству пользователей удобно совершать платежные операции. Сотрудничество с Кредит Европа Банком для нас является важным подтверждением того, что ведущим финансовым организациям нужны качественные и безопасные технологии распознавания», – говорит к.т.н., генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.