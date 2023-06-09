«Кредит Европа банк» запустил обновленный чат-бот

АО «Кредит Европа банк» (Россия) запустил обновленный чат-бот, а также добавил опцию чата в мобильное приложение.

Новый сервис создан на базе бот-платформы Just AI и Edna chat center для подключения цифровых каналов и взаимодействия с клиентами. Обновленный чат-бот реализован на базе алгоритмов машинного обучения (ML) и методов понимания естественного языка (NLU), что позволяет ему поддерживать беседу в режиме естественного диалога, отвечать как на обычные, так и на нестандартные вопросы пользователей об услугах и сервисах банка, а в случае сложных вопросов – пригласить оператора в режиме онлайн. Чат-платформа Edna позволяет быстро подключить цифровые каналы взаимодействия, настроить их и делает переключение между ботом и оператором максимально комфортным. Об этом CNews сообщили представители «Кредит Европа банка».

«Сегодня обслуживание клиентов в цифровых каналах не представляется возможным без участия искусственного интеллекта не только из-за большого количества разных продуктов и услуг, предлагаемых банком, но и из-за высоких требований, предъявляемых клиентами к качеству сервиса. Главное в решении вопроса клиента – это скорость и результат. Использование искусственного интеллекта решает обе эти задачи благодаря качеству и скорости ответов чат-бота», – отметил Доган Гюркан, директор розничного бизнеса «Кредит Европа банка».

«Чат-боты предоставляют более быстрый и персонализированный метод взаимодействия с банковскими сервисами, повышая качество обслуживания клиентов. Наша платформа JAICP позволяет создать разговорное решение любой сложности, а встроенное NLU-ядро повышает точность распознавания запросов пользователя. Мы надеемся, что чат-бот не только повысит скорость и эффективность выполнения запросов клиентов банка, но и освободит время операторов для решения более сложных задач», – сказала Элина Тедеева, руководитель проекта со стороны Just AI.

«Чат-центр Edna решает задачу бизнеса по системному управлению входящими обращениями, делает работу с ними проще и эффективнее. Создает единый центр обработки сообщений для всех цифровых каналов: мессенджеры, социальные сети, электронная почта, чаты на сайте и в мобильном приложении, и помогает выстраивать процессы для разных направлений обслуживания клиентов с прозрачным управлением, настройкой, мониторингом. Это очень важно для таких высоконагруженных контактных центров, как банковские», – отметил Егор Буйницкий, директор департамента развития продуктов в компании Edna.

В планах развития чат-бота банк ставит целью достичь не только максимального качества ведения диалога, но и в автоматическом режиме предоставлять персональную информацию по банковским продуктам и осуществлять простые операции в режиме чата, чтобы сделать клиентский сервис более бесшовным.

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«Кредит Европа банк» работает на российском рынке более 25 лет. Банк располагает сетью из 42 отделений. Клиентами банка являются более 6 млн физических лиц, 5600 корпоративных клиентов и более 15 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (на 1 января 2023 г).

Just AI – ИТ-компания, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, машинного обучения и понимания естественного языка с 2011 г. Продукты Just AI входят в Реестр отечественного ПО и проходят регулярные аудиты безопасности кода и инфраструктуры.

Edna – поставщик решений и сервисов в области цифровых коммуникаций. На рынке с 2005 г. В портфеле компании представлены решения для организации эффективного диалога с клиентом в цифровых каналах (SMS, push, мессенджеры, социальные сети, чаты, e-mail), продукты для контактных центров, аутентификации пользователей и обеспечения безопасного доступа.