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Парус Страховые информационные системы Парус Страхование

СОБЫТИЯ

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28.09.2015 Партнер «Корпорации Парус» обеспечит переход страховщиков на новый план счетов 2
03.03.2008 «Кредит Европа Лайф» построит КИС на базе «Парус-Страхования» 4
19.06.2006 В "Мюнхенском перестраховочном обществе" внедряют "ПАРУС-Страхование" 1
24.08.2004 ЛК-Сити автоматизирует автогражданку 1
15.05.2001 "Парус" сообщила результаты работы в 2000 году 1
25.02.1999 "Парус" начала перевод финансово-хозяйственной деятельности компании "Мегарусс" на свои программные продукты 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Парус и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 206 5
Oracle Corporation 7074 2
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Ростелеком 10948 1
9594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Галактика - Корпорация 1545 1
АйТи 1519 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Лукойл Центрнефтепродукт - Лукойл Нефтепродукт 1 1
Кредит Европа банк - Кредит Европа Лайф 4 1
Воткинский завод 10 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Кредит Европа банк 67 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Беталинк 105 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
Munich Re Group - Muenchener Rueckversicherung - Мюнхенское Перестраховочное Общество 2 1
ННГ - Нижневартовскнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-Няганьнефтегаз - ТНК-Нягань 6 1
Новгороднефтепродукт 2 1
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минобороны РФ - ВС РФ МТО - Материально-техническое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации - Железнодорожные войска 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 2
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EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 1
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 5
Парус Управление деловыми процессами 2 1
Парус Муниципальное управление 3 1
Парус Управление имуществом 2 1
Парус Бюджет 71 1
Парус Учет договоров НИОКР 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Microsoft Windows 16882 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
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Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 1
ЕПС - Единый план счетов 194 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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