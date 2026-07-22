Переписки пользователей с DeepSeek попали в открытый доступ

Переписки пользователей китайского чат-бота DeepSeek оказались в открытом доступе — они попали в поисковую выдачу Google. Причиной утечки стала ошибка в настройках прав доступа, ведь программисты не позаботились о корректной настройке. Подобные киберриски существуют в любой ИТ-системе, подчеркивают эксперты.

Индексирование баз данных

Переписки пользователей с DeepSeek всплыли в Google: публичные чаты оказались доступны в поисковой выдаче, на это обратил внимание SEO-специалист Дэвид Коницни (David Konitzni).

При введении запроса в поисковике Google в июле 2026 г. выдается целый ряд переписок в формате Shared Conversations т.е. общие разговоры. Перейдя по ссылкам, можно просмотреть названия документов, которые пользователь отправлял, и все вопросы, которые он задавал, а также ответы от нейронной сети.

В РБК изучили содержимое нескольких сотен слитых переписок людей с искусственным интеллектом (ИИ). Например, один из пользователей загрузил в чат рабочую документацию и попросил устроить на ее основе «Веселую бухгалтерскую игру». Другой пытался перефразировать серьезный аналитический материал о криптовалютах и драгоценных металлах, озаглавив итоговый текст как «Будущее за акционным юанем».

Некоторые запросы носят глубоко личный характер. Например, один из пользователей делится с нейронной сетью своими переживаниями из-за сухого ответа «Ок» в переписке с девушкой. Другой пользователь интересовался необходимостью визита к психиатру из-за проблем со сном в мае 2026 г.

Unsplash - Solen Feyissa Переписки пользователей DeepSeek попали в поисковик Google

В обнаруженных переписках по запросу в Google приватной информации не было, а скачать документы приложение не позволяло. Однако есть возможность сделать новый запрос и продолжить диалог. Вместе с этим попасть в аккаунт или прочитать закрытую историю запросов DeepSeek не дает.

Причиной утечки стала ошибка в настройках прав доступа. ИТ-разработчики не позаботились о корректной настройке, и поисковая онлайн-система смогла проиндексировать конфиденциальные данные. Аналитик подчеркнул, что подобные киберриски существуют в любой ИТ-системе: неправильная настройка сайта или базы данных может привести к утечке информации, не предназначенной для широкой публики.

Обратной связи нет

22 июля 2026 г. компания-разработчик не комментировала информацию об утечке данных. Сейчас в переписке с DeepSeek есть возможность создать публичную ссылку, чтобы поделиться конкретным диалогом.

При нажатии кнопки онлайн-сервис предупреждает, что содержимое сможет просмотреть любой пользователь с доступом к этой ссылке, а также рекомендует проверить наличие конфиденциальной информации.

Отечественные онлайн-сервисы

В июне 2026 г. аналитики «МТС Линк» исследовали паттерны использования ИИ-сервисов в работе и повседневной жизни россиян. 78% россиян применяют ИТ-инструменты в работе и личной жизни. Из них 73% пользуются бесплатными версиями ИИ-сервисов, остальные оплачивают доступ самостоятельно или через работодателей. В среднем затраты на такие подписки составляют 3,5 тыс. руб. в месяц на человека. Среди нейронных сеть лидируют российские: «Алиса AI» (46%) и «ГигаЧат» (45%). На третьем месте с небольшим отставанием — мировой лидер, ChatGPT от OpenAI (38%), также в топ-5 вошли DeepSeek (20%) и Gemini (13%), об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

На российском рынке доминирует внедрение технологий «снизу вверх». В то время как 66% из знакомых с нейросетями респондентов используют их в работе, только 17% из них получают доступ к корпоративным ИИ-сервисам от компании.

Такой подход создает угрозы безопасности данных: только 35% из использующих ИИ на работе россиян заявляют, что работодатели обучают их взаимодействию с ИИ. Из них 12% отметило, что обучение не включает в себя информацию об ИТ-угрозах и основах безопасности данных при работе с нейронными сетями, а треть проходит обучение реже, чем раз в квартал.

В исследовании МТС Линк приняли участие 1,01 тыс. респондентов из России. Опросы проведены во II квартале 2026 г.