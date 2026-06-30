Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Россияне предпочитают отечественные ИИ-модели мировым лидерам рынка

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, исследовала паттерны использования ИИ-сервисов в работе и повседневной жизни россиян. 78% россиян применяют инструменты на основе искусственного интеллекта в работе и личной жизни. Из них 73% пользуются бесплатными версиями ИИ-сервисов, остальные оплачивают доступ самостоятельно или через работодателей. В среднем затраты на такие подписки составляют 3,5 тыс. руб. в месяц на человека. Среди нейросеть лидируют российские: «Алиса AI» (46%) и «ГигаЧат» (45%). На третьем месте с небольшим отставанием — мировой лидер, ChatGPT от OpenAI (38%), также в топ-5 вошли DeepSeek (20%) и Gemini (13%). Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

На российском рынке доминирует внедрение технологий «снизу вверх». В то время как 66% из знакомых с нейросетями респондентов используют их в работе, только 17% из них получают доступ к корпоративным ИИ-сервисам от компании.

Такой подход создает угрозы безопасности данных: только 35% из использующих ИИ на работе россиян заявляют, что работодатели обучают их взаимодействию с ИИ. Из них 12% отметило, что обучение не включает в себя информацию об ИИ-угрозах и основах безопасности данных при работе с нейросетями, а треть проходит обучение реже, чем раз в квартал.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

«Большинство компаний уже внедряют ИИ-инструменты в бизнес-процессы в качестве пилотных проектов. Однако часто эти запуски точечные и затрагивают не все функции: прежде, чем предпринимать решительные шаги, руководители предпочитают оценивать ожидаемый возврат инвестиций. Из-за этого сотрудники зачастую начинают облегчать рутину с помощью ИИ по своей инициативе. С одной стороны, это дает преимущество: лучшие практики могут потом масштабироваться на всю компанию. С другой — может создавать угрозы безопасности из-за недостатка знаний сотрудников о правилах обращения с корпоративной информацией. Централизованное внедрение ИИ-инструментов и своевременное обучение персонала помогает избегать рисков», — сказал исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

В исследовании МТС Линк приняли участие 1,01 тыс. респондентов из России. Опросы проведены во II квартале 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Платформы для проведения вебинаров 2026

В России досрочно вводится проверка IMEI-номеров смартфонов. Но россиянам это понравится

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Россиянин в одиночку создал народную карту бензина с заправками, на которых еще осталось топливо. Ему помогли нейросети

Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры

Хакеры используют Gmail для мониторинга и шпионажа за российским бизнесом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще