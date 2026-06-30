Россияне предпочитают отечественные ИИ-модели мировым лидерам рынка

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, исследовала паттерны использования ИИ-сервисов в работе и повседневной жизни россиян. 78% россиян применяют инструменты на основе искусственного интеллекта в работе и личной жизни. Из них 73% пользуются бесплатными версиями ИИ-сервисов, остальные оплачивают доступ самостоятельно или через работодателей. В среднем затраты на такие подписки составляют 3,5 тыс. руб. в месяц на человека. Среди нейросеть лидируют российские: «Алиса AI» (46%) и «ГигаЧат» (45%). На третьем месте с небольшим отставанием — мировой лидер, ChatGPT от OpenAI (38%), также в топ-5 вошли DeepSeek (20%) и Gemini (13%). Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

На российском рынке доминирует внедрение технологий «снизу вверх». В то время как 66% из знакомых с нейросетями респондентов используют их в работе, только 17% из них получают доступ к корпоративным ИИ-сервисам от компании.

Такой подход создает угрозы безопасности данных: только 35% из использующих ИИ на работе россиян заявляют, что работодатели обучают их взаимодействию с ИИ. Из них 12% отметило, что обучение не включает в себя информацию об ИИ-угрозах и основах безопасности данных при работе с нейросетями, а треть проходит обучение реже, чем раз в квартал.

«Большинство компаний уже внедряют ИИ-инструменты в бизнес-процессы в качестве пилотных проектов. Однако часто эти запуски точечные и затрагивают не все функции: прежде, чем предпринимать решительные шаги, руководители предпочитают оценивать ожидаемый возврат инвестиций. Из-за этого сотрудники зачастую начинают облегчать рутину с помощью ИИ по своей инициативе. С одной стороны, это дает преимущество: лучшие практики могут потом масштабироваться на всю компанию. С другой — может создавать угрозы безопасности из-за недостатка знаний сотрудников о правилах обращения с корпоративной информацией. Централизованное внедрение ИИ-инструментов и своевременное обучение персонала помогает избегать рисков», — сказал исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

В исследовании МТС Линк приняли участие 1,01 тыс. респондентов из России. Опросы проведены во II квартале 2026 г.