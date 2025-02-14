Бренды Omoda и Jaecoo сообщили об интеграции с нейросетью DeepSeek

Бренды Omoda и Jaecoo сообщили об интеграции с компанией DeepSeek, ставшей лидером в области технологий, связанных с искусственным интеллектом. При поддержке подразделения Lion, входящего в структуру Chery Group, компания O&J получит новые возможности по улучшению качества отклика на голосовые команды и повышению качества работы с приложениями. Кроме того, бренды Omoda и Jaecoo, совместно с компанией Aimoga, которая специализируется на создании инновационных бионических роботов, объединили нейросеть DeepSeek со своей облачной платформой с целью обеспечения более персонализированного и гибкого взаимодействия. Сотрудничество между DeepSeek и компанией O&J знаменует начало нового этапа в области инноваций и способно существенным образом изменить представления о достижимом уровне научно-технического прогресса. Об этом CNews сообщили представители O&J.

В октябре прошлого года бренды Omoda и Jaecoo представили свою стратегию под названием «Интеллектуальная экосистема будущего». Тогда же были продемонстрированы последние разработки в области робототехники. Среди экспонатов оказались роботизированная собака второго поколения Argos и антропоморфный андроид Mornine, функционал которого на начальном этапе предполагает использование в сфере обслуживания, но в дальнейшем будет существенно расширяться за счет применения искусственного интеллекта и технологий машинного обучения. Возможности DeepSeek помогут выполнению задачи, которая заключается в формировании полноценной экосистемы, позволяющей сделать роботизированных помощников частью повседневной жизни.

Безусловно, создание современных и высококачественных автомобилей остается приоритетным направлением для брендов Omoda и Jaecoo. «Интеллектуальный салон» — одна из пяти ключевых технологий, которая в скором времени появится в моделях компании O&J. Интеграция с DeepSeek открывает уникальные интерактивные возможности в том числе в области распознавания голосовых команд. Благодаря повышению качества распознавания речи, пользователям будет проще взаимодействовать со своим транспортным средством. По мере совершенствования технологии голос может стать основным органом управления. Чтобы отрегулировать температуру в салоне, воспроизвести музыкальный трек или построить маршрут в навигационной системе, достаточно будет лишь озвучить команду.

Кроме того, благодаря использованию нейросети DeepSeek, автомобили Omoda и Jaecoo получат функцию оказания проактивных услуг. Это означает, что электроника будет анализировать вероятные потребности пользователя на основе готовых сценариев. Например, при посадке в автомобиль система автоматически отрегулирует сиденье в соответствии со стандартными предпочтениями пользователя, подберет любимую музыку и напомнит о запланированных встречах по прибытии в пункт назначения.

Для Omoda и Jaecoo интеграция с DeepSeek открывает множество новых сценариев, направленных на повышение комфорта и безопасности.