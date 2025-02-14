Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

Бренды Omoda и Jaecoo сообщили об интеграции с нейросетью DeepSeek

Бренды Omoda и Jaecoo сообщили об интеграции с компанией DeepSeek, ставшей лидером в области технологий, связанных с искусственным интеллектом. При поддержке подразделения Lion, входящего в структуру Chery Group, компания O&J получит новые возможности по улучшению качества отклика на голосовые команды и повышению качества работы с приложениями. Кроме того, бренды Omoda и Jaecoo, совместно с компанией Aimoga, которая специализируется на создании инновационных бионических роботов, объединили нейросеть DeepSeek со своей облачной платформой с целью обеспечения более персонализированного и гибкого взаимодействия. Сотрудничество между DeepSeek и компанией O&J знаменует начало нового этапа в области инноваций и способно существенным образом изменить представления о достижимом уровне научно-технического прогресса. Об этом CNews сообщили представители O&J.

В октябре прошлого года бренды Omoda и Jaecoo представили свою стратегию под названием «Интеллектуальная экосистема будущего». Тогда же были продемонстрированы последние разработки в области робототехники. Среди экспонатов оказались роботизированная собака второго поколения Argos и антропоморфный андроид Mornine, функционал которого на начальном этапе предполагает использование в сфере обслуживания, но в дальнейшем будет существенно расширяться за счет применения искусственного интеллекта и технологий машинного обучения. Возможности DeepSeek помогут выполнению задачи, которая заключается в формировании полноценной экосистемы, позволяющей сделать роботизированных помощников частью повседневной жизни.

Безусловно, создание современных и высококачественных автомобилей остается приоритетным направлением для брендов Omoda и Jaecoo. «Интеллектуальный салон» — одна из пяти ключевых технологий, которая в скором времени появится в моделях компании O&J. Интеграция с DeepSeek открывает уникальные интерактивные возможности в том числе в области распознавания голосовых команд. Благодаря повышению качества распознавания речи, пользователям будет проще взаимодействовать со своим транспортным средством. По мере совершенствования технологии голос может стать основным органом управления. Чтобы отрегулировать температуру в салоне, воспроизвести музыкальный трек или построить маршрут в навигационной системе, достаточно будет лишь озвучить команду.

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился
Бизнес

Кроме того, благодаря использованию нейросети DeepSeek, автомобили Omoda и Jaecoo получат функцию оказания проактивных услуг. Это означает, что электроника будет анализировать вероятные потребности пользователя на основе готовых сценариев. Например, при посадке в автомобиль система автоматически отрегулирует сиденье в соответствии со стандартными предпочтениями пользователя, подберет любимую музыку и напомнит о запланированных встречах по прибытии в пункт назначения.

Для Omoda и Jaecoo интеграция с DeepSeek открывает множество новых сценариев, направленных на повышение комфорта и безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Торвальдс крушит сообщество Linux. Он вынудил покинуть проект создателя уникального дистрибутива, способного заменить Apple macOS

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

VK купил четверть создателя офисного пакета «Р7-Офис»

В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы

После хорошей характеристики Минцифры из-под стражи освобожден Юрий Усков, основатель ИТ-компании iSpring

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще