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«Яндекс» добавил в «Шедеврум» возможность протестировать визуальную модель от DeepSeek

Пользователи «Шедеврума» теперь могут протестировать визуальную модель Janus-Pro-7B. Это модель с открытым кодом, созданная китайской компанией DeepSeek. «Яндекс» первым встроил Janus-Pro-7B в приложение с широкой аудиторией. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Модель будет доступна до конца марта 2025 г. в «Шедевруме» для Android или iOS. При создании изображения пользователи уже сейчас могут выбрать ее наряду с моделями из семейства YandexART.

Janus-Pro-7B развернута на серверах «Яндекса». Благодаря этому все данные, в том числе запросы пользователей и созданные картинки, хранятся в техническом контуре компании. Пользователь может генерировать изображения, сохранять их в своем профиле и скачивать — например, чтобы поделиться с друзьями.

ya1.jpg

Яндекс

«Мы развиваем собственную модель YandexART, базовую для «Шедеврума». При этом мы хотим, чтобы у сообщества «Шедеврума» была возможность попробовать и другие визуальные модели. Мы рады, что теперь пользователи нашего приложения, энтузиасты ИИ-творчества, могут одними из первых протестировать модель Janus-Pro-7B от DeepSeek», — сказал Николай Гаврилов, руководитель «Шедеврума».

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