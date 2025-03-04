Bestune Pony стал первым компактным городским электромобилем с поддержкой нейросетей от DeepSeek

Компактная модель городского электромобиля Bestune Pony первой в своем классе получила мультимедийную систему с поддержкой нейросетей от компании DeepSeek. Об этом CNews сообщили представители «FAW Легковые автомобили».

За компактными размерами и яркой внешностью Bestune Pony скрывается прогрессивный и высокотехнологичный электромобиль, цифровые возможности которого способны превзойти самые смелые ожидания. 12 февраля 2025 г. в Китае были представлены две новые версии, оборудованные 10,1-дюймовой мультимедийной системой с поддержкой нейросетей DeepSeek. На домашнем рынке модель теперь доступна в шести комплектациях, стоимость которых варьируется от 24,9 тыс. до 43,9 тыс. юаней.

Мощный процессор и современное аппаратное обеспечение открывают доступ к продвинутой системе голосового управления, что позволяет как водителю, так и пассажирам эффективно пользоваться всеми основными функциями электромобиля. Выбрать подходящий музыкальный трек, воспользоваться популярным видеохостингом, открыть одно из многочисленных развлекательных приложений или построить маршрут навигационной системы – это лишь часть широких возможностей Bestune Pony. С помощью технологий DeepSeek общение с автомобилем выходит на совершенно новый уровень, в результате чего электромобиль способен понимать своего собеседника буквально с полуслова.

Кроме того, компактный городской электромобиль от Bestune оборудуется цифровым зеркалом заднего вида, которое позволяет выводить потоковое видео с внешних камер. Система отличается высоким разрешением и не только упрощает процесс парковки и маневрирования, но также может осуществлять запись на протяжении всей поездки.

Безопасность модели находится на высоком уровне благодаря наличию различных интеллектуальных ассистентов, а также высокопрочной конструкции кузова. Bestune Pony отличается экономичностью и большим запасом хода для своего класса. Электромобилю доступны на выбор батареи различной емкости, самая производительная из которых позволяет преодолеть до 222 км. Этого достаточно не только для езды по городу, но и для путешествий за его пределы.