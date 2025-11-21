«Алиса AI» обошла DeepSeek и других игроков рынка — исследование Mediascope

«Алиса AI» стала самым популярным ИИ-ассистентом среди россиян — каждый месяц нейросетью «Яндекса» пользуется 14,3% населения, говорят результаты исследования Mediascope за осень 2025 г. Российская нейросеть лидирует с большим отрывом: китайский DeepSeek выбирают только 9,4% пользователей, российский GigaChat — 4%, ChatGPT — 3,5%, Perplexity AI — 1,4%, Character AI — 0,8%. В общей сложности зарубежные и отечественные нейросети каждый месяц применяют 26% россиян. Больше всего пользователей нейросетей (52%) в возрастной группе 12-17 лет, меньше всего (9%) — среди людей от 65 лет. Об этом CNews сообщили представители Mediascope.

Как ранее сообщал «Яндекс», тренд на снижение популярности зарубежных ИИ-сервисов наблюдается с начала лета. «Россияне стали чаще выбирать отечественные сервисы. Это особенно заметно по аудитории чат-ботов в мессенджерах, где зарубежные нейросети доступны без VPN. За полгода их доля сократилась более чем в два раза. Снижалась и популярность зарубежных нейросетей в целом. Окончательный перелом произошел с появлением на рынке обновленной "Алисы AI"», — сообщили в компании. Президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость зависимости от иностранных систем и необходимость развивать российские языковые модели и продукты.

По данным Mediascope, всплеск интереса к «Алисе AI» был зафиксирован в конце октября. «Меньше чем за сутки после запуска приложение "Алиса AI" попало на первую строчку в российском App Store и вошло в тройку лидеров Google Play. За первую неделю наше приложение скачали полтора миллиона раз. На данный момент "Алиса AI" — это самая быстрорастущая нейросеть на рынке», — сказали в «Яндексе».