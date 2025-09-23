Cloud.ru открыл доступ к новой модели T-Pro 2.0 с гибридным режимом рассуждений в каталоге Evolution Foundation Models

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru добавил в каталог Evolution Foundation Models новую открытую языковую модель T-Pro 2.0 с гибридным режимом рассуждений и высоким качеством ответов на сложные запросы, разработанную группой «Т-Технологии». Теперь пользователи Cloud.ru могут протестировать модель, которая сочетает высокое качество ответов на сложные запросы с экономией вычислительных ресурсов в два раза по сравнению с аналогами Qwen3 и DeepSeek R1-Distil. До 31 октября 2025 г. T-Pro 2.0 доступна всем зарегистрированным пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models бесплатно, подключение возможно по OpenAI совместимому API.

T-Pro 2.0 — модель на 32 млрд параметров с открытым исходным кодом (лицензия Apache 2.0), доступная на Hugging Face. Её ключевая особенность — возможность выбирать стратегию ответа: быстрый отклик на простые вопросы или рассуждение для сложных аналитических задач. Такой подход делает модель удобной для разных бизнес-процессов и помогает экономить ресурсы.

Кроме того, T-Pro 2.0 использует дополнительную модель меньшего размера для ускорения генерации, что позволяет формировать ответы с рассуждениями на русском языке в два раза быстрее и дешевле по сравнению с Qwen3 и DeepSeek R1-Distil на широком наборе бенчмарков.

Модель уже применяется для создания агентов нового поколения, которые способны самостоятельно взаимодействовать с внешними интерфейсами и выполнять задачи без участия человека. В частности, в поддержке такие агенты не только генерируют ответы, но и решают вопросы без привлечения операторов.

Также в каталоге Evolution Foundation Models доступны инструменты для построения баз знаний и реализации Retrieval-Augmented Generation через сервис Evolution Managed RAG.