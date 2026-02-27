Разделы

27.02.2026 Positive Technologies помогла исправить уязвимости в XWiki — платформе для создания вики-сайтов 1
13.11.2025 Positive Technologies представила ноябрьский дайджест трендовых уязвимостей 1
16.06.2025 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей 1
19.05.2025 SimpleOne обучает зарубежных партнеров Pro-Code разработке для усиления международной экспансии 1
05.09.2024 Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop 1
29.02.2024 Positive Technologies: в 73% успешных атак на организации киберпреступники применяют вредоносное ПО 1
05.04.2023 Одобренный властями США онлайн-сервис подачи налоговых деклараций подсаживал посетителям трояны 1
26.11.2020 Group-IB совместно с Европолом предотвратили ущерб для банков на 40 млн евро 1
27.08.2020 Group-IB обнаружила группу, занимающуюся хищением данных банковских карт 8
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру 8
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 2
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
03.04.2019 Вредоносы, которым не придавали значения, приносят хозяевам сотни тысяч долларов ежемесячно 12
15.03.2019 Group-IB объявила о возможном перехвате платежных данных тысяч онлайн-покупателей 7
17.02.2014 Троян Win32/Corkow атакует клиентов российских банков 1
04.09.2013 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новую волну кампании кибершпионажа NetTraveler 1
05.08.2013 Арест детского порнографа уронил половину «секретного интернета» 2
23.01.2008 Украсть личные данные можно через маршрутизатор 1
07.12.2007 Websense выпустила горячую десятку угроз 2008 г. 1
10.06.2005 В Internet Explorer завелся призрак 2
25.06.2004 На Сеть обрушилась непонятная вирусная эпидемия 1

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 831 7
Microsoft Corporation 25359 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1560 4
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5335 2
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 82 2
Magento Inc 37 2
Zimbra - LiquidSys 43 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 2
Buhtrap - Хакерская группировка 21 2
Stripe 31 1
Forcepoint - Websense 125 1
Unitronics - Юнитроникс 3 1
Freedom Hosting 8 1
Sansec 6 1
Wiz 23 1
Cisco Systems 5239 1
Alibaba Group 455 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Oracle Corporation 6909 1
ESET - ESET Software 1147 1
Citrix Systems 846 1
Telegram Group 2676 1
Adobe Systems 1574 1
PayPal 664 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 212 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Verisign 359 1
Google LLC 12360 1
Shopify 33 1
SonicWall 57 1
UltraRank - Хакерская группировка 1 1
British Airways - British Midland International 127 3
FILA 3 3
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1546 1
Boeing 1021 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 3
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 395 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1178 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 190 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 91 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
OWASP - Open Web Application Security Project 123 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13704 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7077 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 10
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3292 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2699 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3114 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4387 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7701 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2378 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9746 5
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 164 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7762 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12419 5
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 381 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 997 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2373 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13084 4
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 828 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2733 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5973 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1778 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 755 3
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 156 3
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 573 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3128 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1289 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 973 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16706 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9833 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5438 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1331 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1918 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 849 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 429 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7144 3
FastCash - метод хищения 4 2
JavaScript - JS - язык программирования 1349 9
Microsoft Windows 16463 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5236 5
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 74 5
Google Android 14851 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 447 3
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 3
Magento CMS - eCommerce-платформа 5 2
Google Chrome - браузер 1664 2
Microsoft Windows 10 1905 2
Oracle Java - язык программирования 3361 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Mozilla Firefox - браузер 1921 2
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 24 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 2
Бифит - iBank 58 1
OpenCart - Maxistore - CMS 14 1
Linux - Debian GNU 542 1
Microsoft Windows 11 745 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 35 1
Automattic - Wordpress WooCommerce 8 1
XWiki 8 1
NetTraveler - Travnet - Netfile - Red Star APT 3 1
Citrix Bleed 2 1
Positive Technologies - PT Fusion - Единый портал для работы с данными о киберугрозах 6 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 610 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7421 1
Linux OS 11063 1
Microsoft Windows 7 1999 1
Microsoft Office 4012 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3064 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 954 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 697 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 283 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 1
WordPress Foundation - WordPress 245 1
Окороков Виктор 2 2
Jones Craig - Джонс Крейг 6 1
Зенкин Денис 263 1
Райю Кости 11 1
Hubbard Dan - Хаббард Дэн 6 1
Marques Eric Eoin - Маркес Эрик Оуэн 5 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 59 1
Авезова Яна 20 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Черепанов Антон 7 1
Чуканов Сергей 104 1
Матвеева Веста 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 10
Россия - РФ - Российская федерация 158984 7
Европа 24706 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 4
Азия - Азиатский регион 5778 3
Африка - Африканский регион 3583 3
Япония 13580 2
Ирландия - Республика 1030 2
Индия - Bharat 5740 2
Мальта - Республика 134 2
Кения - Республика 161 2
Бельгия - Антверпен 29 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Сингапур - Республика 1916 1
Америка - Американский регион 2192 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Америка Южная 872 1
Израиль 2791 1
Германия - Федеративная Республика 12975 1
Ближний Восток 3059 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Венгрия 849 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Китай - Тайвань 4154 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Индонезия - Республика 1023 1
Украина 7822 1
Америка Латинская 1894 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1403 1
Китай - Пекин - Beijing 1059 1
США - Техас 1016 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 580 1
США - Пенсильвания 366 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 10
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 26 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 573 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 3
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3686 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7622 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7323 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1083 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
Английский язык 6903 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6390 1
Аренда 2585 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1768 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1059 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 206 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 792 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 652 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки - Рекламные звонки 127 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5834 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 181 1
The Verge - Издание 602 2
BleepingComputer - Издание 428 2
Independent 111 1
Reddit 366 1
The Register - The Register Hardware 1735 1
AP - Associated Press 2006 1
RiskIQ 9 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 132 1
MalwareHunterTeam 14 1
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
CyberCrimeCon 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
