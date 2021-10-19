В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована

В компанию «Бюджетные и финансовые технологии», которая предоставляет ИТ-решения для госсектора и бизнеса, пришли сотрудники ФСБ. Правоохранительные органы попросили всех работников выйти в коридор без личных вещей, выключили интернет и направились в серверную. Затем начался опрос представителей компании на тему того, какие она использует серверы, и где находится их ЦОД. Затем сотрудники ФСБ распустили персонал домой, предложив задержаться только высшему руководству.

ФСБ нагрянула в ИТ-компанию

Как стало известно CNews, в московский офис компании «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ), разрабатывающей ИТ-продукты для госсектора и бизнеса, 19 октября 2021 г. пришла с проверкой Федеральная служба безопасности (ФСБ). Об этом редакции рассказал источник, осведомленный о работе компании.



По его данным, около 15 человек, представившись сотрудниками ФСБ, прошли по всем помещениям организации, сообщая работникам, что они должны покинуть рабочие места и выйти в коридор, оставив на местах личные вещи. Затем силовики проследовали в серверную комнату и отключили интернет.

Гендиректора компании Александра Моносова в этот момент в офисе не оказалось. В разговоре с его заместителями представителей ФСБ интересовали подробные сведения о серверах организации и информации на них. Кроме того, силовики расспрашивали топ-менеджмент о том, где находится ЦОД компании.

На момент публикации материала представители БФТ прокомментировать CNews визит ФСБ не смогли.

Некоторые подробности

Источник редакции сообщает, что сотрудников БФТ продержали в коридоре полтора часа и только потом разрешили сесть на рабочие места. «При этом нельзя было трогать компьютеры, личные телефоны сказали выложить на тумбочки и не трогать», — говорит источник.

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По его словам, сотрудники ФСБ начали заходить в каждый отдел и вести там «допрос». «Спрашивали ФИО, контакты, чем человек занимается», — поясняет он. При этом, как подчеркивает источник, разговор проводился по большей части с разработчиками, а также с работниками финансового отдела и департамент ИТ. Административно-хозяйственный отдел и отдел по подбору персонала отпустили сразу.

После беседы всем сотрудникам, кроме заместителей гендиректора БФТ, сказано было идти домой.

У работников московского офиса БФТ на данный момент нет каких-либо разъяснений ситуации со стороны руководства и предписаний относительно того, нужно ли им выходить на работу завтра. Сейчас офис для посещений закрыт.

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Исполнять свои рабочие обязанности удаленно ИТ-персонал московского офиса БФТ возможности не имеет. Удаленно подключиться к системам компании нельзя.

Чем занимается БФТ

Согласно официальному сайту компании, БФТ имеет 24 офиса по всей России. Продуктами компании пользуются более 30 млн пользователей. БФТ участвует в работе рабочих групп Минфина по вопросам совершенствования государственного контроля, по развитию проекта «Бюджет для граждан», а также по повышению доступности качества госуслуг. Помимо этого, БФТ является участником экспертной группы при Координационной комиссии по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». В том числе, компания участвует в работе экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры.

Среди услуг компании — управление государственными финансами, технологическая платформа «Цифровой регион», управление закупками, хранение и обработка данных и пр.

Согласно базе ЕГРЮЛ, ООО «Бюджетные и финансовые технологии» было зарегистрировано 6 ноября 2007 г. в Белгороде. В компании, согласно базе, насчитывается 597 сотрудников. Гендиректором компании заявлен Александр Моносов, единственным учредителем является ООО «БФТ-холдинг». Последний, в свою очередь, принадлежит ООО «Астрей софт» (50% долей), АО «ГС-инвест» (31%), связанному с Сергеем Мацоцким, и ООО «Бюджетный процесс» (19%).

Согласно базе «Контур.фокус», Выручка БФТ по итогам 2020 г. составила 2,5 млрд руб., что на 69% выше, чем за аналогичный период 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 303,1 млн руб. Также в базе содержится информация и более чем 2,7 тыс. госконтрактов на общую сумму 17,1 млрд руб.