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Газпромбанк внедрил решение Smart Engines для распознавания QR-кодов

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Smart Engines объявила о том, что в новой версии мобильного приложения Газпромбанка встроен модуль распознавания QR-кодов, разработанный Smart Engines. Внедренная технология используется для приема платежей по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей Банка России и оплаты квитанций в мобильном приложении Газпромбанка — «Телекард 2.0».

Начальник управления развития цифровых продуктов и проектов Елена Пиляр отметила: «Сегодня распознавание QR-кодов является одним из ключевых и базовых элементов современных банковских приложений. От качества работы этой технологии зависит удобство наших клиентов при оплате квитанций ЖКУ, бюджетных и налоговых платежей. Для нас важно, что решение Smart Engines предоставляет высокую точность и скорость распознавания QR-кодов даже на телефонах среднего и нижнего ценового сегмента».

Для того, чтобы распознать QR-код в мобильном приложении, пользователю достаточно показать его камере телефона или сфотографировать его. Распознавание осуществляется в режиме реального времени и занимает 1-2 секунды. Процесс безопасен точки зрения работы с данными, так как все вычисления выполняются на устройстве пользователя без передачи изображений на обработку во внешние сервисы.

Поставку решения и услуги по его интеграции в мобильную ИТ-экосистему ГПБ выполнила компания NVI Solutions. Новая функциональность по распознаванию QR-кодов доступна в актуальных версиях мобильного приложения Газпромбанка «Телекард 2.0» для iOS и Android.

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