В московских гастрономах началось использование умных мониторов

В сети «Глобус гурмэ» появились умные мониторы с устройством Addreality Box. Экраны с искусственным интеллектом анализируют пол и возраст покупателей, и на основе обезличенных данных помогут разработать правильные предложения для гостей.

Такие экраны уже заработали в магазине «Глобус гурмэ», расположенном в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. И на днях они появились в премиальных гастрономах на Новой Риге и Якиманке.

К мониторам подключена умный плеер Addreality Box OEM — он помогает анализировать посетителей, но не сохраняет персональную информацию на серверах и устройствах. С помощью плеера и платформы Addreality сотрудники торговой сети анализируют состав аудитории, узнают пол, возраст и вовлеченность своих посетителей, на основе этих данных — строят правильные предложения.

Для поставщиков и брендов это эффективный способ таргетированной коммуникации с целевой аудиторией в момент выбора товаров. Сообщение может транслироваться при наличии покупателя рядом и в момент его внимания.

«Умные экраны, оснащенные оборудованием Addreality Box OEM, способны распознавать обезличенные половозрастные характеристики потребителя без сохранения его данных на стороне сервера или устройства. Это позволяет брендам запускать эффективные кампании и делать аналитику аудитории точной, не нарушая закон о персональных данных», — говорит генеральный директор и сооснователь компании Addreality Сергей Галеев.

Экраны размещены возле касс — чтобы установить портрет всей аудитории, в зоне готовой продукции — для оценки вовлечённости, а также в зоне торговли алкоголем. Создатель платформы предоставляет брендам и поставщикам площадку для самостоятельного запуска кампаний на умных экранах.