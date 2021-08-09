Разделы

Ритейл Розница
|

В московских гастрономах началось использование умных мониторов

В сети «Глобус гурмэ» появились умные мониторы с устройством Addreality Box. Экраны с искусственным интеллектом анализируют пол и возраст покупателей, и на основе обезличенных данных помогут разработать правильные предложения для гостей.

Такие экраны уже заработали в магазине «Глобус гурмэ», расположенном в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. И на днях они появились в премиальных гастрономах на Новой Риге и Якиманке.

К мониторам подключена умный плеер Addreality Box OEM — он помогает анализировать посетителей, но не сохраняет персональную информацию на серверах и устройствах. С помощью плеера и платформы Addreality сотрудники торговой сети анализируют состав аудитории, узнают пол, возраст и вовлеченность своих посетителей, на основе этих данных — строят правильные предложения.

Для поставщиков и брендов это эффективный способ таргетированной коммуникации с целевой аудиторией в момент выбора товаров. Сообщение может транслироваться при наличии покупателя рядом и в момент его внимания.

«Умные экраны, оснащенные оборудованием Addreality Box OEM, способны распознавать обезличенные половозрастные характеристики потребителя без сохранения его данных на стороне сервера или устройства. Это позволяет брендам запускать эффективные кампании и делать аналитику аудитории точной, не нарушая закон о персональных данных», — говорит генеральный директор и сооснователь компании Addreality Сергей Галеев.

Экраны размещены возле касс — чтобы установить портрет всей аудитории, в зоне готовой продукции — для оценки вовлечённости, а также в зоне торговли алкоголем. Создатель платформы предоставляет брендам и поставщикам площадку для самостоятельного запуска кампаний на умных экранах.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже

Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов

МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи

Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года

Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании

В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона

Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей

Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории
Показать еще