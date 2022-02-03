Остался без должности глава российского ИТ-стартапа, по совету Big Data уволивший 150 человек

Основатель пермского ИТ-стартапа Xsolla Александр Агапитов освободил должность гендиректора в нем. Причины его ухода держатся в тайне. В августе 2021 г. Агапитов по совету Big Data одним письмом уволил 150 человек, что вылилось в скандал мирового уровня и судебные иски. В Xsolla утверждают, что уход Агапитова с этим никак не связан.

Скандально известный экс-гендиректор

Глава компании Xsolla Александр Агапитов ушел с поста гендиректора, сообщили CNews представители Xsolla. Его преемником стал Константин Голубицкий, ранее занимавший в Xsolla пост главного технического директора (СТО). На момент нового назначения Голубицкий проработал в компании больше 10 лет.

Xsolla существует с 2005 г. Она была основана Агапитовым в Перми и на первом этапе носила название 2pay. В 2010 г. Агапитов перенес головной офис компании в Лос-Анджелес (США) и сменил ее название на нынешнее.

В 2021 г. Xsolla «прославилась» на весь мир после того, как в августе 2021 г. Агапитов лично уволил 150 человек, которых, по «совету» Big Data, посчитал «невовлеченными» в рабочие процессы компании.

Агапитов заявил уволенным им же сотрудникам, что Xsolla «не для них». Новость об этом получила настолько широкое распространение, что на произошедшее обратили внимание даже российские власти.

Александр Агапитов не раскрывает причин своего решения об отставке

Депутат Игорь Сапко обратился в Роструд с просьбой проверить информацию о массовых увольнениях Xsolla. По результатам проверки выяснилось, что никто никого массово не увольнял, однако лишившиеся работы бывшие сотрудники стандарта настаивают на обратном. Проверка показала также, что многие трудовые договора с сотрудниками Xsolla были оформлены с грубыми нарушениями. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Компания позиционирует себя как центр помощи лучшим идеям в их воплощении в игры, которые компания делает узнаваемыми и популярными. «Мы разработали инструменты, которые предоставляют создателям игр доступ к необходимой поддержке, способствуя возникновению экосистемы и позволяя любому участнику отрасли добиться лучших результатов», — говорит о себе компания. Кроме США и России, Xsolla имеет представительство в Южной Корее.

Ушел, но все-таки остался

Александр Агапитов ушел с поста гендиректора своей компании, но по-прежнему связан с ней. Причина его отставки официально не раскрывается. Представители Xsolla на запрос CNews о возможной связи ухода Агапитова с недавним глобальным скандалом на фоне массовых увольнений заявили, что эти два факта никак между собой не связаны, и что решение об освобождении должности принял лично Агапитов. Тем не менее, истинную причину кадровых перестановок в топ-менеджменте Xsolla они уточнять не стали. «Александр сам решил сосредоточиться на других проектах и назначил себе преемника, но Агапитов остается фаундером (основателем – прим. CNews)», – заявили они CNews.

Константин Голубицкий, преемник Агапитова

Представители Xsolla сообщили лишь, что Агапитов «сфокусируется на развитии других компаний холдинга и будет оказывать консультационную поддержку Константину Голубицкому». При этом они подчеркнули, что в приоритете у него будет «работа над инновационными проектами в области Web 3.0», не уточнив, о каких именно проектах идет речь

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Голубицкий, в свою очередь, в новой для себя должности займется в первую очередь расширением географического присутствия компании и помощью разработчикам в выходе и продвижении игр на новых рынках. В частности, в зоне его ответственности будет лежать выход Xsolla на новые рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Также он будет заниматься запуском новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр и развитием внутренней культуры компании.

Финансовый успех при крошечном уставном капитале и интерес ФСБ

По информации открытых источников, в 2020 г. Xsolla существенно нарастила выручку – по итогам года она составила $67 млн. Это на 75% больше показателей 2019 г. Статистика компании за 2021 г. на момент публикации материала доступна не была.

Знаменитое письмо Агапитова, разосланное «невовлеченным» сотрудникам

В то же время юрлицо Xsolla, ООО «Иксолла», имеет уставной капитал 10 тыс. руб. Компания основана в Перми в мае 2011 г., ее гендиректор – Валентина Чемоданова.

«Иксолла» на 100% принадлежит компании ООО «Иксолла русский холдинг» с аналогичным уставным капиталом. Агапитов является ее директором и владельцем 0,01-процентной доли (с учетом уставного капитала она составляет ровно 1 руб.). Оставшиеся 99,99% удерживает американская Xsolla Holding Company. По данным портала OpenCorporates, она была зарегистрирована в марте 2017 г. в штате Делавэр.

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В феврале 2019 г. в пермский офис Xsolla наведались с проверкой сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Силовики изъяли у сотрудников компании мобильные телефоны. Выход из здания был запрещен.

Александр Агапитов пояснил возможные причины проверки. «Xsolla зарегистрирована в США. Все покупки онлайн у иностранных компаний облагаются НДС, который в 2019 г. равен 20%. Это и есть "налог на Гугл". У нас огромные обороты и 20% - это большая сумма. Этим я объясняю присутствие сотрудников ФСБ. Но у нас все уплачено», – заявил тогда Агапитов.