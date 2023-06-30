Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Интернет-реклама
|

В России создается гигант в сфере цифровой рекламы

Федеральная антимонопольная служба разрешила оператору наружной рекламы Russ Outdoor приобрести «дочку» своего основного конкурента Gallery, занимающуюся цифровой наружной рекламой (DOOH). В результате на рынке DOOH образуется гигант с долей рынка 70%.

ФАС одобрила поглощение Russ Outdoor цифровой «дочки» Gallery

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении ходатайства «Стинн» (структура рекламного холдинга Russ Outdoor) о покупке компании «Медиа-1 Аутдорс», входящей в холдинг Gallery и занимающейся цифровой наружной рекламы. Речь идет о покупке 100% доли в «Медиа-1 Аутдорс».

Russ Outdoor и Galery занимают, соответственно, первое и второе место на рынке наружной рекламы (out-of-home, OOH). По данным all-billboards.ru, их доли на рынке составляют, соответственно, 33% и 8%. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями было заключено в конце 2021 г. В начале 2022 г. обсуждалось слияние двух компаний, но сделка не состоялась.

В июне 2023 г. Russ Outdoor снова попыталась приобрести Gallery и подала ходатайство в ФАС. Однако сделка вызвала озабоченность участников рынке в связи с возможным образованием монополии. Как говорил в интервью газете «Коммерсант» директор all-billboards.ru Андрей Байдужий, объединенная компания заняла бы 41% долю на российском рынке наружной рекламы. При этом в Москве доля доходила бы до 100% (за исключением медиафасадов), в сегменте цифровой наружной рекламы (digital-out-of-home, DOOH) - более 70%.

gall650.jpg
Фото: Kandinsky 2.1
Российский гигант в сфере цифровой рекламы в представлении нейросети Kandinsky 2.1

В результате сделка была переформатирована и Russ Oudoor приобретет только часть холдинга Gallery, занимающегося цифровой наружной рекламой. Gallery принадлежит холдингу «Медиа-1» бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. Russ Outdoor принадлежит структурам предпринимателя Григория Садояна.

Почему власти не видят угрозы монополии

Как полагают в ФАС, рекламный рынок является единым, так как все рекламные средства стали взаимозаменяемыми, а у рекламодателей есть возможность перераспределять бюджет между рекламными рекламными средствами исходя из цен на размещение рекламы на различных носителях. Наружная реклама - это часть единого рынка рекламы, на которую приходится 8% от этого рынка.

Соответственно, в ФАС решили, что основания для отклонения ходатайства отсутствуют. В то же, учитывая озабоченность участников рынка и поступающие в службу обращения, касающиеся указанной сделки, в результате обсуждения компания «Стинн» приняв на себя ряд добровольных обязательств. В частности, «Стинн» не будет повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 г., а в случае поступления в службу мотивированных алоб от участников рынка компания будет предоставлять ФАС необходимую документацию по запросу в течение пяти рабочих дней.

Кроме того, в течение квартала после завершения сделки компания обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию. Также в городах с населением менее 500 тыс. «Стинн» установит цифровые биллборды на имеющихся рекламных площадях в рамках существующих договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Российский рынок наружной рекламы

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рынок наружной рекламы в 2022 г. составил 47,6 млрд руб., увеличившись за год на 6%. При этом весь рекламный рынок в 2022 г. сократился на 2% до 392 млрд руб. Это связано с уходом иностранных рекламодателей, однако их доля на рынке наружной рекламы была незначительной (10-12%).

Импортозамещение HCM-систем: с чего начать?
Импортонезависимость

Основным драйвером наружной рекламы является цифровая наружная реклама. Данный сегмент в 2022 г. вырос на 22%, доля DOOH в объеме OOH составила 44,2%. Удельный вес цифровых носителей в общем объеме коммерческой наружной рекламы приблизился к 49% в целом по стране и к 60% в Москве.

Российские разработки в области цифровой наружной рекламы

Российские операторы DOOH еще в 2020 г. отказались от иностранного программного обеспечения (ПО) из-за его дороговизны и неудобства, раасказывала директор по маркетингу Gallery Марина Сурыгина в интервью радиостанции «Коммерсант-FM». В итоге отечественные ИТ-продукты в области DOOH превосходят импортные аналоги.

Сейчас в сфере DOOH происходит внедрение технологий искусственного интеллекта, больших данных и нейросетей. Следующим этапом будет внедрение 3D-технологий. Также Gallery разработало собственную программно-аппаратную платформу для мониторинга информационной безопасности, включающую плату и рабочее место техника собственной разработки.

Неудавшаяся попытка создания единого оператора цифровой наружной рекламы

В 2022 г. в Госдума был внесен законопроект о назначении единого оператора цифровой наружной рекламы. Эта же структура должна была стать единым оператором классифайдов в интернете. Наибольшие шансы получить это роль имел Russ Outdoor. Документ был принят в первом чтении, но из-за сильной критики отрасли был отклонен.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У HeadHunter появились таинственные акционеры

VK получил права на полвека аренды легендарного исторического здания в центре Санкт-Петербурга

МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям

«Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард

«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще