Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11

Tele2, российский оператор мобильной связи, покрыл сетью LTE новую скоростную трассу М12 «Восток», которая соединяет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Теперь на платной автомагистрали клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет от Москвы до Казани.

Tele2 обеспечила покрытие LTE вдоль новой автомагистрали М12: трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти субъектов РФ и позволяет доехать до Казани за 6-7 часов. Для предоставления стабильной голосовой связи и быстрого мобильного интернета Tele2 установила 80 новых базовых станций. Оператор также модернизировал оборудование на существующих площадках базовых станций вдоль трассы. Кроме того, «Пилар (башенная компания Tele2) возвела 20 антенно-мачтовых сооружений в Чувашской Республике для установки оборудования сотовой связи всех операторов. Tele2 начала подготовку к строительству башенной инфраструктуры на новых участках скоростной дороги – в Пермском крае и Свердловской области.

«Пилар» ведет строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль трассы М4 «Дон», которая соединяет Москву и Новороссийск. Компания устанавливает башни в Краснодарском крае и Ростовской области для размещения оборудования всех операторов на обходах платной магистралью Аксая и Краснодара.

Tele2 начала планировочные работы по возведению АМС в интересах всех операторов вдоль строящегося обхода Твери автомагистралью М11 «Нева» (скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург). Tele2 рассчитывает обеспечить связью новый участок к моменту запуска автодороги.

Выход нового инфраструктурного оператора «Пилар» в сегмент установки АМС вдоль автомобильных дорог состоялся благодаря соглашению о сотрудничестве «Автодора» и «Ростелекома». Соглашение направлено на строительство сети LTE вдоль автотрасс и АМС в полосе отвода автодорог в интересах всех участников рынка. Проекты «Автодора» и «Пилара» охватывают М12 «Восток» в Чувашской Республике и на отрезке Дюртюли-Ачит, М4 «Дон» (обход Аксая и Краснодара); М11 «Нева» (обход Твери).

Валентин Полозенко, директор по развитию башенной инфраструктуры Tele2, сказал: «Строительство инфраструктуры вдоль федеральных трасс – это масштабный и сложный технический проект. Успешное сотрудничество с ГК «Автодор» позволяет реализовывать подобные задачи в достаточно сжатые сроки. Мы сразу начали устанавливать свои вышки на М12, чтобы клиентам были доступны звонки и мобильный интернет. Так абоненты могут пользоваться навигацией, мессенджерами, платежными приложениями. Кроме того, мы предлагаем другим участникам рынка использовать нашу башенную инфраструктуру для улучшения качества своих услуг на автотрассах».

Сейчас «Пилар» предлагает в аренду места на технологических площадках с антенно-мачтовыми сооружениями высотой до 250 метров. Портфель башенной компании превышает 19 тыс. объектов на территории РФ.