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T2 покрыла связью платный участок трассы М4 – восточный обход Ростова-на-Дону

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил непрерывное покрытие сети на участке трассы М4 «Дон» в объезд Ростова-на-Дону и Аксая. Для этого компания установила вдоль трассы 10 базовых станций. Так, клиентам Т2 доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет на протяжении 63 км федеральной трассы.

T2 продолжает развитие сетевой инфраструктуры вдоль крупных федеральных автомагистралей. В преддверии новогодних праздников компания обеспечила 100% покрытие сетью отрезка платной трассы М4 «Дон» в объезд Ростова-на-Дону и его города-спутника Аксая. Участок протяженностью 63 км проходит от аэропорта Платов до поселка Суходольск. T2 установила вдоль трассы 10 базовых станций: оборудование работает в стандартах 2G/4G и частотном диапазоне 1800 МГц.

Антенно-мачтовые сооружения вдоль обхода М4 «Дон» установила башенная компания ООО «Пилар», принадлежащая Т2. Строительство велось в рамках соглашения о сотрудничестве «Автодора» и ПАО «Ростелеком», которое позволяет устанавливать сетевое оборудование в полосе отвода дорог и сеть LTE вдоль автотрасс в интересах всех участников телекоммуникационного рынка.

Павел Ковальский, директор по технической стратегии T2, сказал: «Расширение покрытия на стратегически важных автомагистралях страны является одной из приоритетных задач T2. В 2024 г. компания завершила два крупных проекта в этом направлении: мы первыми из операторов полностью покрыли связью автомагистраль М11 «Нева», М12 «Восток» и платный участок М4 «Дон» в объезд Краснодара. К новогодним праздникам строительство было завершено на восточном обходе Ростова-на-Дону, который также является частью М4 и позволяет автомобилистам миновать ростовские пробки по направлению к Черноморскому и Азовскому побережьям. Теперь на протяжении всего пути по участку нашим абонентам доступны качественная связь и скоростной мобильный интернет».

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