Структуры Kismet Capital Group приобрели ГК «Русские башни»

Структуры Kismet Capital Group (KCG), контролирующего акционера ГК «Вертикаль», приобрели 100% ГК «Русские башни», одного из независимых игроков башенного рынка России. Сделка профинансирована за счет собственных средств KCG, а также кредита от Сбербанка.

После сделки «Русские башни» войдут в АО «Новые башни», создаваемое на базе активов башенной компании «Вертикаль» и «Первой башенной компании» «Мегафона».

В результате включения ГК «Русские башни» в АО «Новые башни» акционерное участие в объединенной компании будет выглядеть следующим образом: более 65% – KCG, 25% – «Мегафон», оставшаяся доля – у структур основателя «Вертикали».

Портфель ГК «Русские башни» составляет около 7,2 тыс. антенно-мачтовых сооружений по всей России. В результате сделок по объединению трех башенных активов портфель АО «Новые башни» превышает 30 тыс. объектов и становится крупнейшим в России.

«Приобретение «Русских башен» является логичным шагом нашей долгосрочной стратегии по развитию башенного бизнеса. Объединенная компания – ведущий независимый башенный оператор на российском рынке, и мы нацелены на дальнейшее создание дополнительной стоимости в башенной индустрии. Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии», – сказал основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.

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«Мы поддерживаем эту сделку, направленную на повышение стоимости объединенной компании. В целом, мы считаем консолидацию башенной инфраструктуры и создание крупного независимого игрока наиболее перспективной формой развития этого бизнеса в России», – отметил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

«Мы рады приобретению 100% ГК «Русские башни». Это важный шаг для нашей компании, и мы планируем продолжить дальнейшее развитие независимой башенной компании в России. Мы продолжим эффективно обеспечивать потребности операторов связи в пассивной телеком-инфраструктуре и намереваемся содействовать улучшению качества сети на федеральном уровне», – отметил генеральный директор «Вертикали» Евгений Чермашенцев.