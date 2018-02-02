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Индексная книга CNews*
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Новые башни ГК Вертикаль башенный оператор



02.02.2018 «Юла» запускает «Юла Авто» и объединяет ключевые бизнесы в «Юла Вертикали»
18.04.2016 «Корус Консалтинг» развернула «Корус Five|Готовое рабочее место» в «Вертикали»
03.08.2015 Axelot внедрила «1С:Управление торговлей» в «Вертикали»
12.05.2014 Softline внедрила Autodesk Revit в красноярском проектном бюро «Вертикаль»
06.07.2012 «Ростехнологии» создали единого ИТ-подрядчика
17.03.2010 WorldView-2: подтверждена точность 0,3 м по вертикали

Публикаций - 545, упоминаний - 546

Новые башни ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9684 44
Sony 6473 35
Microsoft Corporation 23417 34
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2405 33
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 330 28
Apple Inc 11128 27
Элемент ГК - Elementec 25 23
HP Inc. 5502 21
Intel Corporation 11634 21
1С-ИжТиСи 6265 19
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 19
6945 19
Philips 2048 18
SAP SE 4850 18
Nvidia Corp 3207 17
Google LLC 10887 16
IBM - International Business Machines Corp 9173 16
AMD - Advanced Micro Devices 3842 16
Ростех - Автоматика Концерн 1466 16
Toshiba Corporation 2883 16
LG Electronics 3531 15
Oracle Corporation 6282 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10009 14
Canon 1374 14
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 1930 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9361 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1312 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6877 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2632 11
JVC Kenwood 411 9
ViewSonic 311 9
Xiaomi 1268 9
Dell EMC 4895 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8007 9
Sharp Corporation 1042 9
Компас 171 9
Hitachi - Хитачи 1452 8
Yandex - Яндекс 5599 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5722 18
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 528 8
Лента - Сеть розничной торговли 1677 7
Gett 71 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 645 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 334 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 6
Эра HD - Эра ХД 54 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2348 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 112 5
РЖД - Российские железные дороги 1608 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 43 5
PPE Group 16 5
FGI Wireless 12 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 17 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 559 4
Kismet Capital Group - KCG 7 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг 325 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1807 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Восточный Банк 280 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 4
Сплит 158 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 435 3
Альфа-Банк 1585 3
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 176 3
Avito - Авито недвижимость 7 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 319 3
Askona Life Group - Аскона 87 3
Банк Зенит 286 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 43 3
Самолёт ГК 1650 3
X5 Group 807 3
Татнефть 206 2
Русагро Группа Компаний 199 2
Почта России ПАО 1977 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1163 2
Газпром ПАО 1145 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17818 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8962 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10326 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2424 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3640 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1613 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1192 6
Президент Российской Федерации 3673 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2345 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1584 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2667 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1169 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1631 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Федеральное казначейство России 1543 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2368 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1202 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 4
Администрация Президента РФ 977 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2011 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2806 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3044 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1917 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1028 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1378 3
Правительство Москвы 1976 3
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 329 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 477 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 2
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 2
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1523 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2490 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 4
АФТ - Ассоциация Финтех 60 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 27 1
8K Association - Ассоциация 8K 158 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38460 191
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6140 140
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11744 137
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78877 116
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52758 113
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17240 113
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9297 103
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5632 101
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3489 90
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19146 68
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6509 67
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13095 59
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12565 53
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1653 52
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2393 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21790 52
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 51
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8393 51
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 50
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9074 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11470 44
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2924 41
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2324 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16957 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8409 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5635 36
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4678 36
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4273 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10707 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11536 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13540 34
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5621 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24802 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6687 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14548 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12854 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8671 30
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3181 29
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11276 29
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 28
Google Android 12468 28
Microsoft Windows 10 13433 25
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6465 19
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 135 18
Аскон Лоцман:PLM - Аскон Лоцман:ОРД 65 17
Microsoft Office 3416 17
Microsoft Windows 2000 12629 16
Apple iOS 6748 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6583 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4011 13
Apple iPad 3731 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1272 9
Linux OS 8176 9
Google Play - Google Store - Android Market 2906 8
Intel Core - Семейство процессоров 1727 8
Google YouTube - Видеохостинг 2413 8
Microsoft Windows 7 1876 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1579 7
Adobe Photoshop 688 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2494 7
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 59 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 187 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1744 7
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 121 7
ЭОС Дело СЭД 202 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2860 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 845 5
Samsung SyncMaster 72 5
Nvidia G-Sync 130 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1472 5
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 194 5
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 269 5
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 5
Microsoft Windows 2695 4
Apple iPod 1531 4
Apple iPhone 4 745 4
Богданов Максим 25 8
Бровкин Дмитрий 56 8
Путин Владимир 2700 8
Таврин Иван 96 8
Хомутский Юрий 49 7
Гордеева Анна 36 6
Богуславский Леонид 31 5
Зюзин Иван 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Владимиров Максим 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Чаркин Евгений 239 3
Ширшов Павел 76 3
Собянин Сергей 237 3
Андриченко Андрей 8 3
Массух Илья 217 3
Медведев Дмитрий 1626 3
Гришин Дмитрий 190 3
Кудрин Алексей 106 3
Шадаев Максут 615 3
Натрусов Артем 192 3
Оснач Дмитрий 14 3
Чермашенцев Евгений 16 2
Абрамец Егор 4 2
Усманов Алишер 282 2
Смыслов Дмитрий 7 2
Сергеев Сергей 94 2
Липатов Михаил 5 2
Кузнецов Станислав 87 2
Меденцев Константин 50 2
Солопов Вячеслав 36 2
Царева Юнона 5 2
Водясов Алексей 149 2
Поярков Александр 2 2
Кравченко Дмитрий 41 2
Горохов Сергей 11 2
Муттерперл Михаил 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 121871 240
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Земля - планета Солнечной системы 9680 24
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Солнце - звезда Солнечной системы 4895 18
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Франция - Французская Республика 7073 9
Азия - Азиатский регион 4641 9
Китай - Тайвань 3667 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6236 8
Беларусь - Белоруссия 4195 8
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Америка 2152 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41378 75
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4888 22
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Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 298 11
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7486 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3788 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3025 9
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1722 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5189 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10988 8
CNews - ZOOM.CNews 1757 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 6
Forbes - Форбс 624 3
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