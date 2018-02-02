Новые башни ГК Вертикаль башенный оператор
Новые башни ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Максим 25 8
|Бровкин Дмитрий 56 8
|Путин Владимир 2700 8
|Таврин Иван 96 8
|Хомутский Юрий 49 7
|Гордеева Анна 36 6
|Богуславский Леонид 31 5
|Зюзин Иван 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Чаркин Евгений 239 3
|Ширшов Павел 76 3
|Собянин Сергей 237 3
|Андриченко Андрей 8 3
|Массух Илья 217 3
|Медведев Дмитрий 1626 3
|Гришин Дмитрий 190 3
|Кудрин Алексей 106 3
|Шадаев Максут 615 3
|Натрусов Артем 192 3
|Оснач Дмитрий 14 3
|Чермашенцев Евгений 16 2
|Абрамец Егор 4 2
|Усманов Алишер 282 2
|Смыслов Дмитрий 7 2
|Сергеев Сергей 94 2
|Липатов Михаил 5 2
|Кузнецов Станислав 87 2
|Меденцев Константин 50 2
|Солопов Вячеслав 36 2
|Царева Юнона 5 2
|Водясов Алексей 149 2
|Поярков Александр 2 2
|Кравченко Дмитрий 41 2
|Горохов Сергей 11 2
|Муттерперл Михаил 22 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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