«Мегафон» увеличил выручку на 10,9% в IV квартале 2021 года

В IV квартале 2022 г. и по итогам 2021 г. «Мегафон» продемонстрировал рост ключевых финансовых показателей, продолжил сокращать уровень долга и увеличил абонентскую базу. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Выручка в IV квартале 2021 г. выросла на 10,9% и составила 97,1 млрд руб.

Сервисная выручка увеличилась на 7,4% до 84 млрд руб. Основные драйверы роста: мобильная передача данных, контент-услуги, в том числе START, ИКТ-проекты, М2М-услуги и Big Data. Выручка от роуминга также продолжила рост на фоне постепенного открытия границ.

Продажи оборудования и аксессуаров выросли на 40,1% до 13,1 млрд руб. В IV квартале 2021 г. наблюдали рост активности покупателей, особенно в предновогодний период. В частности, росли продажи дорогих смартфонов.

База абонентов в России выросла на 5,7% до 74,4 млн. Рост связывается с развитием основной тарифной линейки «#БезПереплат».

Показатель OIBDA в IV квартале 2021 г. снизился на 4,5%, но по итогам всего 2021 г. сохранился на прежнем уровне и составил 147,7 млрд руб. Рентабельность OIBDA сократилась на 5,8 п.п. до 35,7%. Основные факторы – рост низкомаржинальных продаж оборудования и аксессуаров, увеличение затрат на персонал, аренду и коммунальные расходы в связи с восстановлением работы офисов.

Чистая прибыль в IV квартале 2021 г. выросла на 639,6% и составила 32,5 млрд руб. Значительное влияние на выручку оказала сделка по передаче активов АО «Первая башенная компания» независимому оператору в конце 2021 г.

Чистый долг сократился за квартал на 41,6 млрд руб. до 244,6 млрд руб.