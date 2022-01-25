Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate

IXcellerate, российский оператор коммерческих дата-центров, привлек около $190 млн от действующих акционеров и новых инвесторов, включая Mubadala Investment Company (Mubadala, суверенный фонд ОАЭ), «Сберинвест» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации).

IXcellerate работает в России более 10 лет. На базе собственной сети дата-центров оператор оказывает услуги по размещению оборудования (colocation), обеспечивая для российских предприятий и глобальных корпораций непрерывность и доступность сервисов в условиях быстрорастущего спроса на обработку и хранение данных в различных отраслях.

Компания направит инвестиции на расширение северного и южного кампусов в Москве, что позволит IXcellerate построить новые объекты, увеличить энергоемкость и обеспечить эксплуатацию одного из крупнейших кампусов ЦОДов в Европе. Масштабирование бизнеса в соответствии с отраслевыми стандартами позволит IXcellerate предлагать клиентам дополнительные мощности, поддерживать доступность сервиса на уровне 99,999% и гарантировать лучшую связность — условия, необходимые для успеха цифровых лидеров в новой экономике.

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate, сказал: «Будучи одним из крупнейших независимых операторов дата-центров в стране, IXcellerate способствует цифровизации в России благодаря непревзойденной масштабируемости инфраструктуры и возможностям роста. Наша цель — предоставлять текущим и будущим клиентам высокопроизводительные мощности и бесперебойный сервис, которые будут устойчивыми в долгосрочной перспективе и соответствовать лучшим ESG-практикам».

Абдулла Насер Альмарзуки, заместитель руководителя инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ, отметил: «IXcellerate успешно зарекомендовал себя в качестве надежного поставщика высококачественных услуг ЦОДов в России. Компания имеет все возможности для дальнейшего роста и укрепления ведущих позиций на рынке colocation, что напрямую способствует развитию цифровой инфраструктуры России. Роль ведущего инвестора в данном раунде финансирования IXcellerate полностью соответствует стратегии Mubadala по инвестированию в цифровую экономику и развивающие ее сектора».

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Андрей Шеметов, старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB, сказал: «Мы живём в эпоху больших данных, которые хранятся где-то далеко в облачных хранилищах. Нам кажутся эти данные совсем невесомыми, хотя на самом деле дата-центры с серверами — это огромные пространства — почти города. Я видел их в реальной жизни — это поражает воображение. То, что делает IXcellerate для бизнеса — очень важно. Возведение таких городов-хранилищ помогает компаниям работать без перебоев, хранить всю необходимую информацию и не думать самим, где размещать сервера со всеми данными».

Михаил Киреев, старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил: «Инвестиции в IXcellerate являются частью стратегии РФПИ, направленной на поддержку развития цифровой инфраструктуры России, и расширяют портфель фонда в области дата-центров. IXcellerate сможет ввести новые мощности и расширить клиентскую базу, что даст возможность большему количеству компаний нарастить масштабы цифрового бизнеса. Потребность в высококачественных цифровых сервисах по хранению и обработке данных будет увеличиваться в перспективе. Рассчитываем, что IXcellerate еще больше укрепит свои позиции на российском рынке коммерческих дата-центров».