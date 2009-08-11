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AMD Imageon

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.08.2009 Выбор ZOOM: самые ожидаемые коммуникаторы осени 2009 2
21.01.2009 Распродажа AMD в разгаре 1
12.02.2008 AMD представила новые решения для мобильного ТВ 5
04.12.2007 Выбираем GPS-коммуникатор: особенности навигации в новогоднюю ночь 2
27.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: пять элитных коммуникаторов 1
24.10.2003 Toshiba представила КПК с VoIP 2
14.11.2002 ATI выпустила новый графический чип для мобильных устройств 2
27.06.2002 В КПК под PalmOS будет аппаратный декодер MPEG4 1
11.01.2002 ATI объявила финансовые результаты и анонсировала графический процессор для мобильных устройств 3

Публикаций - 10, упоминаний - 20

AMD Imageon и организации, системы, технологии, персоны:

AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 5
Samsung Electronics 11065 4
HTC Corporation 1512 4
Qualcomm Technologies 1974 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Microsoft Corporation 25775 2
Toshiba Corporation 2980 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
Nvidia Corp 4002 2
i-Mate 53 1
Sygic 12 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
LG Electronics 3735 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Lenovo Motorola 3566 1
Nintendo 823 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
Imagination Technologies - VideoLogic 43 1
Google LLC 12690 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
E-Ten Information Systems 119 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Access Systems Americas 83 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
MiTAC - Mio Technology 89 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ferrari NV 159 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 4
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
Joystick - Джойстик 1149 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 2
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 170 2
Моноблок - Monoblock PC 1115 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
E-Ten glofiish - джойстик 93 2
Gigabyte GSmart 29 2
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
Microsoft Windows Mobile 6 250 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Marvell PXA 39 2
Acer Ferrari 39 1
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
HTC Advantage 12 1
ASUS MyPal 39 1
Toshiba TG 15 1
MiTAC Mio 34 1
Google Android 15244 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Google Android 1 - Android Cupcake 57 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
HTC Sense 188 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Vobis Highscreen 72 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
HTC Hero - серия смартфонов 44 1
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 1
HTC Touch - серия смартфонов 71 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
HTC Qtek 44 1
Ксенин Алекс 311 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Канада 5082 2
Китай - Тайвань 4245 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
США - Калифорния 4829 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
HPC.ru 117 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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