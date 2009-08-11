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AMD Imageon
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.08.2009
|Выбор ZOOM: самые ожидаемые коммуникаторы осени 2009 2
|21.01.2009
|Распродажа AMD в разгаре 1
|12.02.2008
|AMD представила новые решения для мобильного ТВ 5
|04.12.2007
|Выбираем GPS-коммуникатор: особенности навигации в новогоднюю ночь 2
|27.09.2007
|Выбор ZOOM.CNews: пять элитных коммуникаторов 1
|24.10.2003
|Toshiba представила КПК с VoIP 2
|14.11.2002
|ATI выпустила новый графический чип для мобильных устройств 2
|27.06.2002
|В КПК под PalmOS будет аппаратный декодер MPEG4 1
|11.01.2002
|ATI объявила финансовые результаты и анонсировала графический процессор для мобильных устройств 3
Публикаций - 10, упоминаний - 20
AMD Imageon и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
|Совкомбанк Совесть 279 1
|Ferrari NV 159 1
|ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
|Ксенин Алекс 311 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|HPC.ru 117 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.