«МТС банк» запустил переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания

«МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона с использованием Системы быстрых платежей (СБП) в своей терминальной сети. Перевести средства, как и через мобильное приложение банка, можно мгновенно и без комиссии.

Для осуществления перевода СБП в терминалах самообслуживания (ТСО) или банкоматах «МТС банка» необходимо авторизоваться в устройстве с помощью банковской карты «МТС банка», выбрать на главном экране раздел «Перевести», затем «Переводы по номеру телефона СБП», ввести номер телефона получателя или указать личный номер для перевода средств на свой счет в другой банк.

Далее нужно выбрать банк получателя из списка участников СБП или воспользоваться поиском нужного банка, указать примечание к переводу (опционально) и ввести сумму перевода от 10 до 599999,99 руб. Система отобразит на экране параметры перевода, включая маскированное ФИО получателя, которые нужно подтвердить нажатием на кнопку «Перевести».

Весь процесс займет меньше минуты, а деньги на счет получателя поступят практически мгновенно. Комиссия за отправку переводов с дебетовых карт не взимается, с кредитных – согласно тарифам банка. С помощью Системы быстрых платежей нельзя осуществлять переводы внутри банка.

«МТС банк» продолжает активно развивать функциональность в рамках Системы быстрых платежей. Для клиентов банка уже реализована возможность переводов между физлицами, оплаты покупки в торговой точке с помощью QR-кода или платежной ссылки, возврата денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или услуги. Введение сервиса в ТСО может стать альтернативой снятию наличных и поможет клиентам в случаях, когда нет возможности воспользоваться мобильным приложением на смартфоне.

Популярность сервисов на основе СБП уверенно растет, количество операций увеличивается с каждым месяцем. Основные преимущества переводов СБП – не нужно указывать реквизиты счёта и номер карты получателя, мгновенное зачисление средств, отсутствие комиссий. Минимальная сумма перевода с помощью СБП в «МТС банке» составляет 10 руб., максимальная − до 599999,99 руб. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц − 1500000 руб.

Проект реализован «МТС банком» с использованием комплекса решений TPP «Золотая корона» – аккредитованного процессора для участников Системы быстрых платежей.