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Банк «Русский стандарт» и ISBC внедрили платежные NFC-таблички в магазинах «Читай-город»

Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC запустили во флагманских магазинах сети «Читай-город» возможность приема бесконтактных платежей с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по кассовой платежной ссылке через NFC-табличку.

Покупку в магазинах сети «Читай-город» теперь можно оплатить с помощью размещенной NFC-таблички со специальной платежной ссылкой. Клиенту магазина с установленным на смартфоне приложением «СБПэй» для оплаты достаточно приложить телефон (Android или iOS) к NFC-табличке. Далее он будет автоматически направлен в «СБПэй» для подтверждения платежа.

Еще один вариант оплаты смартфоном – простое сканирование кода через «СБПэй», либо через свой мобильный банк, подтвердив операцию уже в нем. Банк «Русский стандарт» обеспечивает техническую возможность проведения таких платежей.

В планах банка «Русский стандарт» – подключение этого сервиса во всех магазинах сети «Читай-город».

Производитель платежных NFC-табличек – российская компания ISBC, специализирующаяся на разработке и производстве RFID-продукции для коммерческого и государственного сектора.

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Платежная NFC-табличка ISBC – это возможность для компаний экономить на приобретении дополнительных клиентских экранов в кассовых зонах. Им достаточно один раз создать кассовую ссылку, которая будет записана на табличку с NFC и затем будет формироваться на кассе каждый раз под конкретную покупку с точной информацией по сумме платежа. При этом ссылка надежно защищена от перезаписи. Платежная NFC-табличка с ярким дизайном и специальным полимерным покрытием защищена от царапин и выцветания и прекрасно дополняет оформление прикассовой зоны.

Выгодные тарифы – одно из главных преимуществ СБП для компаний. Комиссия на операции здесь заметно ниже, чем за прием классических карточных платежей. Такое снижение затрат лишь способствует тому, чтобы и итоговое предложение становилось более выгодным для клиентов.

Деньги поступают на счет компании практически сразу после подтверждения оплаты. Это позволяет снизить и кассовые разрывы, и объем необходимых оборотных средств. При оплате же картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней.

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