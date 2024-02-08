Банк «Русский Стандарт»: в минувшем году переводы через СБП выросли в 2 раза относительно 2022 г.

Банк «Русский Стандарт» подвел итоги активности россиян в переводах через Систему быстрых платежей (СБП) в 2023 г. Статистика показала заметный рост как числа, так и суммы таких операций в онлайн-сервисах банка.

Переводы через сервис СБП не сбавляют обороты популярности. Согласно данным банка «Русский Стандарт» общее количество таких переводов в онлайн-сервисах в 2023 г. выросло в 2 раза по сравнению с 2022 г. Аналогично увеличилась и общая сумма операций — в 2 раза относительно данных годом ранее. Согласно статистике банка «Русский Стандарт», заметно растет и средний чек одного перевода через СБП. В 2023 г. он составил 9,252 тыс. руб., тогда как в 2022 г. был 8,5 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Аналитики банка уже не первый год отмечают в статистике СБП рост небольших переводов самому себе (me2me). Подобное объяснимо удобством использования сервиса для переводов между своими счетами в разных банках, для пополнения вклада, внесения платежей по кредиту, перевода средства самому себе для интернет-покупки и на счет карты, зарегистрированной в приложении онлайн-магазина, пополнения своего счета на маркетплейсах для оплаты покупок и пр.

Методология: в рамках исследования были изучены все переводы через СБП в онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» в 2023 и 2022 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» первым запустил POS-кредитование, кредитные карты и пакетные продукты. Банк делает ставку на разработку инновационных финансовых сервисов. Он в числе первых обеспечил возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Банк провел первые операции по QR-кодам с помощью СБП и запустил СБПэй. Первым разработал сервис оплаты покупок с помощью биометрии.