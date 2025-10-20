Банк «Русский Стандарт»: до 29% выросла доля бесконтактных платежей в офлайне в III квартале 2025 года

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности бесконтактных платежей смартфонами у россиян. По данным эквайринговой сети банка, их доля в офлайне растет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Банк «Русский Стандарт» изучил статистику бесконтактных покупок в офлайне в июле-сентябре 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay.

Активное развитие российских сервисов бесконтактных платежей заметно сказалось на особенностях платежного поведения россиян. Так, банк «Русский Стандарт» продолжает отмечать тренд на рост доли бесконтактных оплат смартфонами в общем количестве офлайн-покупок. Согласно статистике эквайринговой сети банка, в III квартале 2025 г. этот показатель вырос до 29% с 24% годом ранее.

Традиционно классические платежи по пластиковым банковским картам в офлайне лидируют. Тем не менее их доля здесь снижается на фоне роста популярности бесконтактных платежей смартфонами – до 71% III квартале 2025 г. с 76% в аналогичном периоде 2024 г., соответственно. Смартфон – удобный платежный инструмент, который всегда под рукой. С его помощью можно расплатиться в магазине или кафе, в общественном транспорте или на АЗС.

В III квартале 2025 г. россияне стали совершать покупки бесконтактными платежами смартфонами чаще, но на более низкие средние чеки. Так, согласно статистике банка, средняя сумма такого платежа составила 1380 руб. Годом ранее она была 1414 руб.

В число самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей в минувшем квартале вошли: супермаркеты (средний чек 475 руб.), фастфуд-кафе (средний чек 606 руб.), рестораны (средний чек 2 077 руб.).

Методология: в рамках исследования в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» в офлайне были изучены бесконтактные платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay, а также карточные платежи в III квартале 2025 и 2024 гг.