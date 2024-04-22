Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2024 г. средний чек одной операции в банкомате вырос на 16%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности использования банкоматов россиянами. Операции пополнения счетов через АТМ заметно лидируют. По данным банка, в I квартале 2024 года у россиян вырос средний чек одной операции в банкомате. Он увеличился до 18,029 тыс. руб. с 15,569 тыс. руб. годом ранее. Об этом CNews сообщили представители банка Русский Стандарт

Как отмечают аналитики банка не первый год подряд, банкоматы заметно чаще используют для внесения средств, чем для снятия наличных. Так, 75% от общего числа операций за I квартал 2024 г. пришлось именно на пополнение счетов через АТМ, а 25% – на получение средств. При этом в январе-марте 2023 г. соотношение было 78% против 22% в пользу внесения средств.

Кстати, по сумме операций в первом квартале 2024 г., напротив, лидировало снятие средств через АТМ – 55% против 45% у внесений, соответственно. В январе-марте 2023 г. соотношение было практически противоположным – 56% у пополнения счетов против 44% у снятий.

По данным банка, в I квартале 2024 г. вырос средний чек снятия наличных через банкоматы. Он составил 40,943 тыс. руб., тогда как годом ранее был 31,864 тыс. руб.

Средняя сумма пополнения счета через АТМ в январе-марте 2024 г. составила 11,338 тыс. руб. А годом ранее была выше – 11,67 тыс. руб.

Большинство операций в банкоматах традиционно с наличными деньгами. По данным банка долю операций с наличными в первом квартале текущего года пришлось 96%, а на безналичные – 4%.

При этом сегодня банкоматы перестают воспринимать исключительно как сервис для выдачи или получения наличных. Их все чаще используют для внесения платежей по кредитам или пополнения собственных счетов, с которых затем в онлайн-сервисах банка оплачивают ЖКУ, услуги детского сада, питания в школе и пр.

Согласно статистике банка «Русский Стандарт», топ-3 самых популярных операций в банкоматах за первый квартал 2024 г. (после традиционных лидеров – внесения и снятия наличных) выглядит следующим образом: мобильная связь (52% от общего числа операций) – средний чек 614 руб.; ЖКУ (38%) – средний чек 3,33 тыс. руб.; интернет и ТВ (10%) – средний чек 630 руб.

Методология: в рамках исследования были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в АТМ сети банка «Русский Стандарт» за I квартал 2024 и 2023 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» стал пионером в ключевых видах банковских услуг России: первым запустил POS-кредитование, кредитные карты и пакетные продукты. «Русский Стандар»т – член Ассоциации «ФинТех». Он делает ставку на разработку инновационных финансовых сервисов. Он в числе первых обеспечил возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Банк провел первые операции по QR-кодам с помощью СБП и запустил «СБПэй». Первым разработал сервис оплаты покупок с помощью биометрии.