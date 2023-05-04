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Банк «Русский стандарт» и ISBC запустили платежные NFC-таблички в магазинах «Буквоед»

Банк «Русский стандарт» и группа компаний ISBC объявляют о том, что в части магазинов книжной сети «Буквоед» теперь можно бесконтактно оплатить покупки с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по кассовой платежной ссылке через NFC-табличку.

Оплатить покупки книг, учебников или канцтоваров в сети «Буквоед» с помощью этого способа – легко. Покупателю с установленным на мобильном телефоне приложением «СБПэй» стоит лишь приложить смартфон (Android или iOS) к платежной NFC-табличке. Затем он будет автоматически направлен в «СБПэй» для подтверждения платежа.

Клиенту по-прежнему доступны и другие варианты бесконтактной оплаты смартфоном – простое сканирование кода через «СБПэй» либо через свой мобильный банк с подтверждением операции уже в нем. Техническую возможность проведения таких платежей обеспечивает банк «Русский стандарт».

В планах банка «Русский стандарт» – подключение этого сервиса во всех книжных магазинах «Буквоед».

Производитель платежных NFC-табличек – российская компания ISBC, которая специализируется на разработке и производстве RFID-продукции для коммерческого и государственного сектора.

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Платежная NFC-табличка дает компаниям возможность экономить на покупке дополнительных клиентских экранов в кассовых зонах. Достаточно лишь раз создать кассовую ссылку, которая будет записана на табличку с NFC. Далее она сама будет формироваться на кассе под конкретную покупку с точной информацией по сумме конкретного платежа. При этом ссылка надежно защищена от перезаписи. Платежная NFC-табличка с ярким дизайном и специальным полимерным покрытием защищена от царапин и выцветания и прекрасно дополняет оформление прикассовой зоны.

СБП – это выгодная тарификация для компаний. Комиссия на операции здесь заметно ниже, чем за прием классических карточных платежей. А снижение затрат, как известно, помогает тому, чтобы итоговое предложение магазина становилось более выгодным для клиента.

Деньги поступают на счет компании практически сразу после подтверждения оплаты. Это позволяет снизить и кассовые разрывы, и объем необходимых оборотных средств. При оплате же картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней.

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