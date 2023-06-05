«Эвотор» добавил возможность приема платежей через СБП всем клиентам

ИТ-компания «Эвотор» интегрировала на смарт-терминалы оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис позволяет принимать безналичную оплату по смартфону без подключения эквайринга на точку. Об этом CNews сообщили представители компании «Эвотор».

У владельцев смарт-терминалов «Эвотор» появилась возможность принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Особенностью технологии для ТСП является возможность выбрать провайдера СБП прямо на кассе. Перечень банков уже сейчас включает самые популярные у МСБ кредитные организации и постоянно пополняется.

Платежи через СБП автоматически фискализируются в соответствии с 54-ФЗ ― данные о покупках передаются в ОФД и ФНС. В товароучетных и других сервисах, интегрированных с «Эвотором», они учитывается как безналичная оплата.

Как выглядит процесс оплаты по QR через СБП на «Эвоторе»

Клиент может оплатить покупку с помощью мобильного приложения любого банка, подключенного к СБП. Кассиру нужно выбрать способ оплаты ― СБП, и на экране смарт-терминала появится QR-код. В нем уже прописаны нужная сумма для конкретной покупки. Покупатель сканирует QR-код в приложении своего банка или «СБПэй» и подтверждает платеж. После чего на кассу приходит уведомление об успешной оплате.

Также можно скачать QR-код из личного кабинета «Эвотора», распечатать и разместить в удобном месте наклейку или тейбл-тент. В этом случае, когда кассир выбирает на кассе оплату по СБП, QR-код будет активироваться. Покупателю достаточно отсканировать код и подтвердить платеж ― вводить самостоятельно сумму покупки не надо. В остальное время QR-код будет неактивен. Такой способ оплаты будет удобен, когда смарт-терминал находится вне зоны доступа покупателя.

Александр Расторгуев, директор по развитию платежных сервисов «Эвотора»: «Эвотор интегрировал оплату по QR-коду одним из первых еще в 2020 г. вместе со «Сбером». За последний год популярность QR-платежей значительно выросла, и мы также увидели запрос со стороны наших пользователей на интеграцию оплаты по QR-коду через СБП. Ключевые преимущества СБП для бизнеса ― низкие тарифы, быстрое зачисление денег, а для покупателей ― удобство и безопасность оплаты. Сегодня СБП доступно для более 950 тысяч смарт-терминалов «Эвотор» во всех регионах России. Можно подключить СБП через 10 банков ― банковских доверенных агентов НСПК. Но мы планируем, что в дальнейшем клиент с любым банком-партнером НСПК сможет подключить данный вид оплаты без открытия РКО».

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СБП – сервис Банка России, который позволяет оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков-участников и приложения «СБПэй». Комиссия в СБП для бизнеса составляет 0,2%, 0,4% или 0,7% в зависимости от типа бизнеса. Операционный, платежный и клиринговый центр СБП - Национальная система платежных карт (НСПК).

«Эвотор» — ИТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 950 тыс. смарт-терминалов «Эвотор».