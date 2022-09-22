Оператор системы «Мир» строит платформу на замену Apple Pay и Google Pay

Оператор системы «Мир» осенью 2022 г. представит банкам очередную платформу для бесконтактных платежей на замену ушедшим Apple Pay и Google Pay. Разработчики «Национальной системы платежных карт» обещают, что сервис будет работать и на Android, и на iOS. Ранее НСПК уже запускала «СБПэй» и Mir pay – пользователи последней в начале сентября 2022 г. жаловались на проблемы с оплатой после обновления.



Новая бесконтактная платформа

Осенью 2022 г. оператор системы «Мир» «Национальная система платежных карт» (НСПК) представит банкам новую платформу для бесконтактной оплаты. Финансовые организации получат техническую возможность реализовать у себя сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт. Об этом CNews сообщили представители платежной системы «Мир».

«По мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам, – объяснили в компании. – QR-код в рамках новой платформы будет выступать еще одним форм-фактором карты, который позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты – только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" должен сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером продавцу в магазине».

Иными словами, данные карты (номер, дата выпуска) могут быть представлены разными способами. Привычный – это сама карта с чипом, вместо которого раньше была магнитная полоса. Также эти данные могут быть придствлены в виде виртуальной карты или в виде QR.





Mir Pay НСПК запустила весной 2019 года

Как уточнил на форуме «Банки России XXI век» глава НСПК Владимир Комлев, платформа будет доступна и для гаджетов Apple.

«Это платформа QR-платежа, – отметил Комлев. – Если нет "пластика", возможна генерация карты в виде QR-кода и оплата iPhone через сканирование. Это одна из возможностей, которая, надеюсь, в ближайшее время тоже появится».

Что уже запускала НСПК

Напомним, сейчас в России уже работает система быстрых платежей (СБП), которая позволяет оплачивать покупки переводами по номеру мобильного телефона или с помощью QR-кода. Это проект Банка России, НСПК и ассоциации «Финтех». Оператором и расчетным центром СБП является Банк России.

До 1 апреля 2022 г. российские банки должны были внедрить сервис «СБПэй», который НСПК позиционировала как аналог Apple Pay и Google Pay. Платформу разработали на основе системы быстрых платежей Банка России, однако совершать покупки в одно касание она все же не позволяла. Так, пользователи должны были установить приложение «СБПэй» на смартфоны с ОС Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии. Работала оплата так: продавец генерировал QR-код с данными и суммой оплаты, а покупатель сканировал его и оплачивал через приложение «СБПэй».

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Разработчик обещал запустить оплату с помощью NFC, но даже в этом случае оплата одним касанием айфона была бы недоступна. Дело в том, что Apple еще никому не открывала доступ к NFC на своих гаджетах.

«Apple Pay, являясь американской платежной системой, не может работать с российскими картами, поэтому россиянин не может заплатить с использованием Apple Pay, – объяснил в беседе с CNews эксперт в сфере финансовых технологий и электронных платежей Александр Воскобойников. – Но QR-коды запретить невозможно. Вероятно, новая система НСПК предполагает, что пользователь покажет QR-код, в котором будет зашифрованы данные карты, а магазин сможет по этим данным провести транзакцию».

Кстати, именно поэтому их владельцы не могли пользоваться и другими отечественными системами, например Mir Pay или Sber Pay. Впрочем, что касается Mir Pay, за которым также стоит НСПК, запустившая его весной 2019 г., сервис изначально позиционировался как Android-приложение. И 6 сентября 2022 г. у него возникли проблемы – после обновления приложения до версии 1.13.2.214, у многих пользователей из списка пропали подключенные карты, а оплата перестала проходить. Клиенты также жаловались на то, что специалисты из службы техподдержки практически не реагировали на обращения.

Как уходили Apple Pay и Google Pay

Напомним, 10 марта 2022 г. платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay почти одновременно перестали работать в России. Владельцы айфонов еще некоторое время оплачивали покупки в одно касание, так как в июле 2021 г. Apple добавила в Pay поддержку российской платежной системы «Мир», и это позволяло привязывать к «яблочным» смартфонам ее банковские карты. Но в конце марта 2022 г. Apple начала ограничивать оплату картами «Мир» и удалять из приложения уже привязанные карты.

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В итоге возмущенные пользователи даже подали против Apple коллективный иск с требованием компенсации морального вреда на фоне отключения в России платежной системы Apple Pay.

Стремительный уход Apple и Samsung с их сервисами вынудили другие российские компании в срочном порядке разрабатывать свои платежные системы – одной из них плотно стал заниматься оператор связи МТС. Система МТС Pay должна появиться в IV квартале 2022 г. В марте 2022 г. свою платежную систему GazpromPay для оплаты товаров интернет-магазинах представил Газпромбанк.