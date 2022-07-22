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«МТС банк» открыл клиентам доступ к «СБПэй»

«МТС банк» объявил о реализации сервиса оплаты товаров и услуг через приложение «СБПэй» для мгновенной бесконтактной оплаты по QR-коду или платёжной ссылке. Теперь клиенты банка могут оплачивать покупки в розничных магазинах и онлайн с помощью мобильного приложения «СБПэй». Для бесконтактной оплаты достаточно скачать на смартфоне приложение «СБПэй» в App Store или Google Play и привязать банковский счёт дебетовой или кредитной карты «МТС банка».

Оплата покупок и услуг с помощью «СБПэй» доступна в торговых точках, поддерживающих прием безналичных платежей через Систему быстрых платежей. Функциональность заработает для 100% пользователей мобильного приложения МТС банка с 25 июля. Чтобы воспользоваться платежным сервисом, требуется обновить приложение банка.

Приложение «СБПэй» бесплатно для пользователей и доступно для скачивания в Google Play и App Store. Клиенты МТС банка могут привязать к нему один или несколько банковских счетов. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «СБПэй» для Android или iOS, авторизоваться в «СБПэй», выбрать из списка «МТС банк», воспользовавшись поиском, и привязать счет согласно инструкции.

Для оплаты покупки в торгово-сервисных предприятиях необходимо открыть приложение «СБПэй», отсканировать QR-код проверить сумму покупки и название магазина, а затем оплатить товар. Денежные средства списываются со счета клиента и мгновенного зачисляются на счет продавца товара или услуги.

Для онлайн-оплаты с помощью «СБПэй» может быть также использованы QR-код, платежная ссылка или кнопка «Оплатить СБП». В этом случае клиенту не потребуется вводить данные своей карты на сайтах или в мобильных приложениях магазинов, достаточно будет выбрать в приложении «СБПэй» счет, с которого будет проводиться оплата, проверить сумму покупки и название магазина и подтвердить платеж.

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В приложении «СБПэй» платежи проводятся по защищенным каналам связи, применена технология токенизации банковского счета клиента.

Ранее «МТС банк» запустил в своем мобильном приложении сервис оплаты по QR-коду СБП, а также обеспечил оплату товаров и услуг по QR-кодам через СБП в розничной сети МТС.

Проект реализован «МТС банком» с использованием комплекса решений TPP «Золотая корона» – аккредитованного процессора для участников Системы быстрых платежей.

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