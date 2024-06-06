Разделы

ПО Софт
|

«Диасофт» поддержал возможность выплаты кешбэка при платежах через СБП

В 2023 г. через Систему быстрых платежей (СБП) было совершено свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн руб., треть из них пришлась на IV квартал 2023 г. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Одним из препятствий для еще более активного роста эксперты называли отсутствие кешбэка при оплате покупок через СБП, так как этот вид операций приравнен к денежным переводам.

Нововведения НСПК позволят устранить это препятствие и сделать процесс оплаты через СБП более выгодным для его участников. Согласно операционному бюллетеню СБП от 29.09.2023, с 1 апреля 2024 г. участники СБП должны поддержать новые сценарии выплаты и возврата кешбэка с использованием СБП.

«Диасофт» поддержал эти изменения в программном продукте «Координатор операций ОПКЦ СБП», входящем в состав решения «Взаимодействие с СБП». Это означает, что клиенты банков, использующих решение «Диасофт», практически моментально получат кешбэк при оплате покупок через СБП.

Как инженерный бренд Remez продвигает технологии через новые AirCreator, IQSelf, SensoStation
Техника

Помимо возможностей выплаты и возврата кешбэка, в продукте «Координатор операций ОПКЦ СБП» поддержаны: переводы средств между счетами в разных банках (C2C); оплата товаров и услуг (C2B); возврат средств покупателям или выплаты от компаний клиенту (В2С); платежи в пользу государства (C2G); взаимодействие с приложением «СБПэй»; СБП API для агентов торгово-сервисных предприятий; переводы средств между счетами юридических лиц в разных банках (B2B); оспаривание платежей через СБП (Диспут).

Решение «Взаимодействие с СБП» входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и разработано в микросервисной архитектуре. Это позволяет интегрировать его в любой ИТ-ландшафт банка для организации информационного взаимодействия с ОПКЦ СБП.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Для шпионажа против России используется ранее неизвестный бэкдор

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Пользователи дождались. В Chrome OS спустя 15 лет подвезли поддержку приложений для Windows. Возможно, заработает даже на древних ПК

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024