«Диасофт» поддержал возможность выплаты кешбэка при платежах через СБП

В 2023 г. через Систему быстрых платежей (СБП) было совершено свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн руб., треть из них пришлась на IV квартал 2023 г. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Одним из препятствий для еще более активного роста эксперты называли отсутствие кешбэка при оплате покупок через СБП, так как этот вид операций приравнен к денежным переводам.

Нововведения НСПК позволят устранить это препятствие и сделать процесс оплаты через СБП более выгодным для его участников. Согласно операционному бюллетеню СБП от 29.09.2023, с 1 апреля 2024 г. участники СБП должны поддержать новые сценарии выплаты и возврата кешбэка с использованием СБП.

«Диасофт» поддержал эти изменения в программном продукте «Координатор операций ОПКЦ СБП», входящем в состав решения «Взаимодействие с СБП». Это означает, что клиенты банков, использующих решение «Диасофт», практически моментально получат кешбэк при оплате покупок через СБП.

Помимо возможностей выплаты и возврата кешбэка, в продукте «Координатор операций ОПКЦ СБП» поддержаны: переводы средств между счетами в разных банках (C2C); оплата товаров и услуг (C2B); возврат средств покупателям или выплаты от компаний клиенту (В2С); платежи в пользу государства (C2G); взаимодействие с приложением «СБПэй»; СБП API для агентов торгово-сервисных предприятий; переводы средств между счетами юридических лиц в разных банках (B2B); оспаривание платежей через СБП (Диспут).

Решение «Взаимодействие с СБП» входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и разработано в микросервисной архитектуре. Это позволяет интегрировать его в любой ИТ-ландшафт банка для организации информационного взаимодействия с ОПКЦ СБП.