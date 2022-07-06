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Банк «Ренессанс кредит» подключился к «СБПэй»

Банк «Ренессанс кредит» подключился к системе бесконтактной оплаты покупок «СБПэй». Теперь клиенты могут совершать платежи в торговых точках и интернете c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты (QR-код, кнопка на сайте и т.д.), а также при помощи NFC-технологии, приложив смартфон к терминалу оплаты.

Установить приложение «СБПэй» можно на смартфоны с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии. Чтобы технология стала доступной, в мобильном приложении «СБПэй» необходимо зарегистрировать банковский счет «Ренессанс кредит», указав также номер своего мобильного телефона.

Отличительной особенностью оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) является то, что все платежи происходят напрямую со счета клиента. При этом в приложении «СБПэй» можно добавить несколько счетов разных банков, а списание средств будет происходит с того, который выбран как приоритетный.

«Бесконтактные платежи давно завоевали популярность среди наших клиентов и стали полноценной альтернативой покупкам с использованием пластиковых карт, – отметил Анраник Захарян, старший вице-президент, руководитель блока «Продажи и обслуживание» банка «Ренессанс кредит». – Нам важно, чтобы каждый клиент мог выбрать тот способ, оплаты, который будет для него наиболее комфортным и привычным. Поэтому мы постарались подключиться к технологии» СБПэй» как можно быстрее. Уверен, этот способ оплаты в ближайшее время займет лидирующие позиции на рынке».

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