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«СДЭК финанс» успешно завершил тестирование всех платежных сценариев в СБП

Платежный агрегатор «СДЭК финанс» успешно завершил боевое тестирование всех платежных сценариев в «Системе быстрых платежей» в статусе «Агент ТСП» и приступил к развертыванию платежей C2B СБП в новом для себя качестве. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Опция «Агент ТСП» в СБП позволяет агрегатору самостоятельно генерировать статическую и динамическую платежную ссылку, деактивировать ее, а также производить возвраты и формировать отчетность для клиентов. На стороне банка-партнера сохраняется расчетное обслуживание и комплаенс-процедуры.

По словам генерального директора компании «СДЭК финанс» Дмитрия Балина, новые возможности платежного агрегатора существенно упрощают подключение, в том числе посредством миграции клиентов – юридических лиц и ИП, самозанятых, выводят на качественно новый уровень понятие «близость к клиенту», в том числе за счет онлайн взаимодействия и отчетности, а также разнообразия банков-партнеров на стороне агрегатора.

С момента начала работы с СБП в июле 2021 г., ООО «СДЭК финанс» заключил более 1500 договоров с предприятиями МСБ, обеспечивая как онлайн, так и офлайн платежи C2B в «Системе быстрых платежей», на сумму более 700 млн руб. ежемесячно.

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По мнению Дмитрия Балина, платежная агрегация, обеспечивающая онлайн взаиморасчеты в СБП и интернет-эквайринге с E-com клиентами, работающими со СДЭК, один из основных драйверов развития компании в ближайшие годы.

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