Мошенникам полюбилась Система быстрых платежей. Число обманов граждан за месяц выросло в разы

Мошенники стали чаще обманывать людей и похищать деньги через Систему быстрых платежей (СБП), которую развивает Центробанк. Банки утверждают, что рост случаев мошенничества ускорился в марте и превысил в несколько раз статистику февраля.

СБП приманила мошенников

В России увеличилось число случаев мошенничества с использованием Системы быстрых платежей (СБП), которую развивает Центральный банк России (ЦБ).

СБП позволяет делать переводы по номеру телефона. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников российского платежного рынка.

Мошенники стали чаще похищать деньги, используя социальную инженерию: они входят в доверие и обманывают людей. Кроме того, в интернете появились поддельные сайты, которые предлагают оплачивать товары с QR-кодами в СБП. Они ведут на счета мошенников.

Рост случаев мошенничества в СБП ускорился в марте и превысил в несколько раз статистику февраля

Рост мошенничества с использованием СБП резко ускорился в марте и в несколько раз превысил статистику февраля, рассказали банкиры. По словам одного из них, на СБП переключаются те злоумышленники, которые раньше похищали с применением социальной инженерии деньги с банковских карт. Мошенничество через переводы и оплату товаров и услуг в СБП может стать серьезной проблемой уже в 2022 г., предупредил источник издания на платежном рынке.

ЦБ пытается держать оборону

Банки не всегда проверяют торгово-сервисные предприятия, которые подключают к СБП, отметил собеседник газеты в одной из кредитных организаций. В то же время он отметил, что ЦБ начал с этим бороться. Регулятор требует от банков блокировать счет предприятия, если не может его проверить.

Источник в крупном банке рассказал «Коммерсанту», что изменилась и схема вывода денег. Раньше существенная доля атак производилась по телефону через call-центры на Украине, но теперь мошенники не могут обналичивать деньги с карт и потому через СБП выводят их на карты российских банков и затем переводят в криптовалюту, утверждает собеседник газеты.

10 простых шагов: как импортозаместить коммуникационную платформу Цифровизация

В 2021 г. количество операций в СБП выросло в восемь раз относительно 2020 г., а объем операций — в шесть раз, сообщил Банк России в годовом отчете. Популярность QR-кодов для оплаты тоже растет: количество операций за последние полгода увеличилось в 6,5 раза.

Российские банки до 1 апреля 2022 г. должны были внедрить сервис «СБПэй» по требованию Банка России. Это аналог Apple Pay и Google Pay, которых соотечественники лишились после введения западных санкций. Сервис разработан на основе СБП.

«СБПэй» - это мобильное приложение для бесконтактной оплаты в онлайн- и офлайн-магазинах c использованием различных способов, будь то QR-код, кнопка на сайте или ссылка на оплату.

Новый инструмент позиционируется как аналог Google Pay и Apple Pay, пользоваться которыми россияне не могут в результате введения западных санкций. Покупателям теперь действительно не придется носить с собой пластиковую карту или вручную вводить ее данные в онлайн-магазинах, однако о полной альтернативе привычным Pay-сервисам речи не идет.