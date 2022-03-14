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«Морской банк» запустил сервис c2b-платежей через СБП

«Морской банк», банк для предприятий морского и речного транспорта, запустил для своих клиентов сервис c2b-переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Проект реализован с использованием комплекса решений Центра финансовых технологий.

Теперь розничные клиенты банка смогут совершать покупки, а корпоративные клиенты – принимать платежи по динамическим и статическим QR-кодам.

После регистрации в Системе быстрых платежей ТСП клиенты «Морского банка» получают возможность генерировать QR-коды с помощью разработанного ЦФТ бота в мессенджере Telegram. В интерфейсе Telegram осуществляются: генерация QR-кода, просмотр статуса и истории платежей, выбор счета ТСП, возврат платежей.

Сгенерированный QR-код продавец может предоставить покупателю для сканирования прямо с экрана смартфона или отправить ссылку для оплаты. Оплата возможна и с помощью статических QR-кодов – распечатанных и размещенных для сканирования покупателем.

Оплата покупок по QR-коду осуществляется частными клиентами банка в мобильном приложении «Морской банк онлайн» на платформе Faktura.ru. Ядром ИТ-решения для подключения банка «Национальный стандарт» к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны» – аккредитованного TPP-процессора для участников СБП.

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