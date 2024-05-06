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НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков

Решение 3DS SDK компании Right line, разработчика программного обеспечения для банков и финансовых организаций, выбрано «Национальной системой платежных карт» (НСПК) для сертификации 3DS-компонентов платежной инфраструктуры банков.

Модуль 3DS SDK, встроенный в мобильное приложение НСПК, позволит банкам проходить сертификацию 3DS-компонентов платежной инфраструктуры. НСПК предоставит банкам мобильное приложение на платформе Android для дальнейшего тестирования app-flow (аутентификация пользователей в мобильном приложении) на ACS серверах.

Использование программного модуля 3DS SDK позволит выявить несоответствия в настройках конфигурации ACS сервера, благодаря чему банки смогут оперативно реализовать необходимые доработки для повышения работоспособности 3DS-инфраструктуры.

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Для физических лиц встроенный в приложение ТСП (торгово-сервисное предприятие) 3DS SDK позволит повысить надежность аутентификации и удобство оплаты.

Директор департамента платежных систем Right line Михаил Зубакин сказал: «Одним из важных преимуществ 3DS SDK для физических лиц является возможность увеличения числа frictionless-аутентификаций. Frictionless-аутентификации – это безопасный и удобный метод подтверждения транзакций, при котором пользователю не требуется вводить код из SMS. Вместо этого, благодаря уникальным данным, полученным через 3DS SDK, банк надежно аутентифицирует клиента и проводит операцию по упрощенному сценарию. Такой подход делает процесс оплаты более быстрым и безопасным, что в конечном итоге повышает удовлетворенность клиентов. 3DS SDK является важным элементом платёжной инфраструктуры, который предоставляет преимущества для всех участников – банки-эквайеры получают возможность снизить в два раза затраты на комиссии от НСПК за счёт использования 3DS SDK в приложениях своих ТСП, а банки-эмитенты снижают затраты на отправку SMS с одноразовыми кодами за счёт увеличения доли frictionless-операций».

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