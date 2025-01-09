Минпромторг требует вернуть 1,8 млрд из-за срыва строительства дизайн-центра. Строители: «Мы столкнулись с ожесточенным противодействием»

Минпромторг пытается взыскать через суд оплату по договору строительства нового дизайн-центра автоэлектроники 1,8 млрд руб. Исполнитель утверждает, что недополучил финансирование. Но заказчик отрицает это.

Иск на два миллиарда

Как выяснил CNews, Минпромторг судится с компанией-строителем дизайн-центра автоэлектроники и компонентов интеллектуальных транспортных систем. В конце декабря 2024 г. министерство подало к компании ООО «РКСервис» (исполнитель контракта по строительству) три иска на общую сумму 1,8 млрд руб., следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Дизайн-центр должен быть построен на территории «НАМИ» (Центральный Научно-исследовательский Автомобильный и Автомоторный институт), который сейчас выступает третьим лицом по искам. «НАМИ» также был определен Минпромторгом как госзаказчик по договорам строительства объектов.

Дизайн-центр необходим для проведения опытно-экспериментальных исследований (многоступенчатые тестовые испытания электронных компонентов в составе транспортных средств). Однако его строительство было сорвано из-за просрочки более года со стороны исполнителя.

Строительно-монтажные работы должны быть завершены в конце 2023 г. Но по состоянию на ноябрь 2024 г. они так и не были выполнены. Минпромторг разорвал контракты на эти работы, сумма которых превысила 2,2 млрд руб. От исполнителя потребовали обратно более 1 млрд руб. Видимо, впрос не был решен и теперь министерство требует вернуть деньги за работы через суд.

Минпромторг направил запрос CNews в «НАМИ». Сумма по трем искам включает в себя возврат суммы не отработанного аванса, а также рассчитанные штрафы и пени за срыв сроков выполнения этапов работ в соответствии с условиями госконтрактов, рассказал CNews представитель «НАМИ».

Версия «РКСервис»

В ходе исполнения контрактов «РКСервис» «столкнулось с ожесточенным противодействием со стороны “НАМИ”», рассказал CNews гендиректор компании Олег Аксенов. По его словам, для строительства дизайн-центра была подготовлена проектная документация по техзаданию министерства в 2021 г. Стоимость работ по расчетам составила 7,5 млрд руб. «Однако на тот период времени лимит запланированных средств, выделяемых на предприятие, был ограничен бюджетным финансированием в пределах 4,05 миллиарда рублей», — рассказал CNews Аксенов.

© Denis_Vostrikov / Фотобанк Фотодженика Минпромторг через суд пытается вернуть почти 2 млрд рублей

«НАМИ» приняло решение «исключить существенную часть работ с целью уложиться в бюджет», что сделало «невозможным создание дизайн-центра с характеристиками, изложенными в техзадании», подчеркнул гендиректор «РКСервис».

Аксенов утверждает, что финансирование проекта планировалось в пропорции 90% Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и 10% — собственные средства «НАМИ». «По информации, полученной непосредственно от представителей “НАМИ”, стало известно, что институт оказался не в состоянии обеспечить софинансирование программы, ввиду отсутствия средств в требуемом объеме», отметил он.

Из-за отсутствия финансирования «РКСервис» не смогла оплатить работу субдорядчиков, из-за чего компания оказалась «в предбанкротном состоянии», сообщил CNews Аксенов.

«Данное утверждение абсолютно не соответствует действительности. Генеральному подрядчику ООО «РКСервис» были своевременно и в полном объеме выплачены авансы по государственным контрактам, а результат работы отсутствует, — заявил CNews представитель института. — Утверждение по поводу того, что ФГУП «НАМИ» урезало расходы на проект и намеренно не принимало работы также является ложным. Все обязательства со стороны ФГУП «НАМИ», в том числе и финансовые, были выполнены в соответствии с государственными контрактами в полном объеме. Все выполненные работы ООО «РКСервис» принимались и были приняты в соответствии с условиями государственных контрактов и действующего законодательства Российской Федерации».

Подробности дела

Всего с «РКСервис» было заключено три госконтракта осенью 2022 г. Первый госконтракт на сумму 1,25 млрд руб. предполагал выполнение строительно-монтажных работ в Московской области на территории «НАМИ». По второму госконтракту исполнитель также должен был провести строительно-монтажные работы, но в Москве для лабораторно-исследовательского корпуса за 771,16 млн руб. И третий контракт на сумму 206,55 млн руб. предполагал строительство дорог и инфраструктуры на территории «НАМИ» для дизайн-центра.

Все три госконтракта были разорваны в одностороннем порядке Минпромторгом 8 ноября 2024 г. из-за почти годовой просрочки по всем этапам и десятков других нарушений. Министерство потребовало от компании вернуть аванс, а также выплатить пени за просрочку и штрафы в общем размере по трем договорам 1,76 млрд руб.

Не первый случай

Минпромторг уже пытался взыскать с «РКСервис» 27,1 млн руб. по тому же проекту в феврале 2024 г. Тогда министерство указывало, что подрядчик нарушил сроки исполнения контракта и насчитал пени.

Из материалов дела следует, что все отступления от графика были допущены исключительно по вине самого министерства из-за задержки предоставления госзаказчиком актуальной проектной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке.

В определении суда указано, что «РКСервис» была вынуждена вносить изменения в проект, что увеличило стоимость и сроки исполнения.

«Решение госзаказчика о проведении корректировки проектной и рабочей документации существенно повлияло на выполнение работ подрядчиком и сделало объективно невозможным завершение работ по второму и третьему этапам в установленные контрактом сроки», — отмечается в решении суда.

Поэтому суд решил отказать Минпромторгу в удовлетворении иска.

Что должны были построить

Проект по строительству дизайн-центра автоэлектроники должен быть реализован в рамках обновления научно-производственной базы и испытательного полигона Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».

Планировалось строительство дизайн-центра на основной площадке в Москве и динамической платформы на испытательном полигоне в Подмосковье. Проектом было предусмотрено размещение зарядной станции для электромобилей, а также строительство семи внутриплощадочных автодорог, двух колец внутри площадок и пяти съездов комплекса натурных испытаний автоэлектроники на территории испытательного центра.

«НАМИ» — центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. В нем реализован полный цикл разработки транспорта. «НАМИ», согласно официальному сайту, обладает компетенциями для создания научной базы, инжиниринга, разработки дизайна и стиля, производства, проведения цифровых, физических, стендовых и натурных испытаний, экспертизы и сертификации транспортных средств.