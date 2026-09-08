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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200814
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РКСервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.09.2026 Сорвано строительство российского дизайн-центра автоэлектроники. Подрядчик остался должен 865 миллионов 2
09.01.2025 Минпромторг требует вернуть 1,8 млрд из-за срыва строительства дизайн-центра. Строители: «Мы столкнулись с ожесточенным противодействием» 4
19.12.2024 В России сорвано строительство дизайн-центра: «Работы настолько медленные, что в срок их выполнить невозможно» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 8

РКСервис и организации, системы, технологии, персоны:

НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 37 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1791 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3974 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1176 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 713 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1499 2
FreePik 1868 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Аксенов Олег 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8629 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 597 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6113 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21855 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6825 2
Платёжное поручение - Payment order 245 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8293 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5536 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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