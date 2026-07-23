Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198140
ИКТ 15298
Организации 11727
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27024
Персоны 86370
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

Федеральный закон 224-ФЗ

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Бывшего топ-менеджера «Софтлайна» уличили в неправомерном использовании инсайдерской информации 1
11.09.2024 Российские власти планируют софинансировать строительство заводов микроэлектроники 1
02.09.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2024 года 1
09.06.2014 «Прогноз» представил новые решения для банков 1
11.01.2007 Интернет-казино отключают от плательщиков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Федеральный закон 224-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11038 1
Yandex - Яндекс 9171 1
Intel Corporation 12797 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1093 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 518 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
Транснефть 335 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 68 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13746 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3636 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5630 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3062 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6527 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2334 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 443 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 179 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 89 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13075 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2871 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22507 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17955 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1753 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5489 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3667 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36029 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13911 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5088 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9296 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3227 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9392 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2612 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 632 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13213 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 565 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12890 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2752 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1828 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 452 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 92 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4761 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1120 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3228 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1298 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 8 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1100 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 427 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 950 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6241 1
Webmoney Transfer 165 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3551 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 69 1
Хитяник Олеся 1 1
Смирнова Вера 7 1
Мантуров Денис 126 1
Наумов Виктор 126 1
Дарахвелидзе Петр 15 1
Петровский Станислав 6 1
Голованова Алла 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2841 1
Китай - Тайвань 4239 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8797 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8809 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6497 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7500 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 2
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 27 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 70 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 44 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 121 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6711 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10290 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 232 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2740 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21549 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 210 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 440 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 562 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1377 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 227 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 746 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 98 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 691 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 394 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 600 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 280 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8200 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 341 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18092 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6641 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3990 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5591 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8917 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7468 1
Ведомости 1455 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще