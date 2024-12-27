В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад

В России разработан стандарт для производства вычислительной техники. Последний документ такого рода, на который ориентировались производители, датирован 1986 г., то есть создан почти 40 лет назад. Обновленная его версия вводит требования к безопасности, маркировке, упаковке и интерфейсам.

Стандарт для вычтеха

Как выяснил CNews, в России утвержден стандарт для вычислительной техники. Он опубликован на сайте Росстандарта (Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии).

Стандарт разработан ООО «КНС групп» (Yadro) и внесен Техническим комитетом по стандартизации, а также утвержден приказом Росстандарта. Он устанавливает общие технические требования, методы испытаний, маркировку и упаковку серверов, ПК и другой техники.

«ГОСТ задает четкие и прозрачные критерии разработки, производства и испытаний средств вычислительной техники, что должно позитивно повлиять на контроль качества и уменьшить вероятность брака, — отмечается на портале Росстандарта. — Уже сейчас производителям необходимо ознакомиться с требованиями нового ГОСТа; актуализировать техническую документацию и проверить производственные процессы на соответствие новым требованиям».

Какие стандарты

Например, ГОСТ устанавливает, что в комплект средств вычислительной техники (СВТ) должно входить и ПО. В стандартах и технических условиях должны быть установлены система кодирования информации, удельная энергоемкость и др.

Unsplash - Zan Lazarevic В России разработан новый стандарт для вычтехники

Конструктивное исполнение средств вычислительной техники (СВТ) должно обеспечивать удобство эксплуатации, исключение возможности несанкционированного доступа (при необходимости) и доступ ко всем элементам, требующим регулирования или замены в процессе использования.

А маркировку стоит наносить на центральный процессор и обеспечить ее четкое изображение.

Также производителям следует разработать программу обеспечения надежности на стадиях разработки, серийного производства и эксплуатации, следует из документа.

Новые требования

Требования распространяются на технику, которая будет разрабатываться и выпускаться в оборот с 1 января 2025 г., пояснила CNews руководитель сектора №2 Агентства РСТ (сертификационный провайдер) Светлана Мамонтова.

По ее словам, средства вычислительной техники (СВТ) следует разрабатывать и изготавливать в соответствии с требованиями этого стандарта и (или) технических условий (ТУ). ТУ разрабатываются и утверждаются предприятием, изготавливающим продукцию. «Таким образом, электроника, производимая в России, должна соответствовать или ГОСТу, или ТУ, в случае если ГОСТом не предусмотрены особенности производимой продукции и производственного процесса конкретного изготовителя», — пояснила Мамонтова.

Сейчас действует межгосударственный стандарт ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», введенный 1 января 1986 г., продолжила Мамонтова. «Новый ГОСТ Р 71784-2024 — национальный стандарт Российской Федерации — содержит актуальные требования», — заключила она.

Документом устанавливаются параметры качества, производительности, устойчивости к внешним факторам и надежности СВТ — для обеспечения того, что все устройства, попадающие на рынок, будут соответствовать минимальным стандартам безопасности и производительности, отметила Квашенкина Ольга, генеральный директор SNDGroup. Также вводится новая методология по тестированию для определения дефектов на ранних стадиях: испытания на надежность в экстремальных условиях (температура, влажность, механические воздействия), а также проверку на совместимость и электромагнитную устойчивость.

Прошлый ГОСТ не учитывал требования к интерфейсам, взаимодействию с сетевыми системами и электромагнитной совместимости и не адаптирован к современным принципам серийного производства, отметила Квашенкина.

«Введение актуальных критериев, требований надежности и четких методов испытаний должно упрощать взаимодействие между заказчиками, разработчиками и производителями — стандартизация всегда положительно сказывается на отрасли, — считает Квашенкина. — Практика маркирования продукции поможет отсеять недобросовестных поставщиков. Им станет сложнее лишь формально соответствовать требованиям для сделок (будь то тендер или крупная закупка)».

Для крупных производителей переход на новый стандарт может быть упрощен за счет имеющихся ресурсов. «Однако малые предприятия столкнутся с трудностями и, вероятно, внесут корректировки в свои процессы медленнее, — считает генеральный директор SNDGroup. — Это довольно важно, МСБ составляют довольно заметную часть российского инновационного ландшафта».

«На какое-то время, увеличение количества параметров, подлежащих сертификации, может создать очереди в испытательных центрах. В целом, это не критично, но выпуск каких-то новинок отложится», — предупреждает Квашенкина. По ее словам, новый стандарт может ускорить внедрение отечественных компонентов, поскольку он ориентирован на снижение зависимости от зарубежных поставок. Однако это вызовет дополнительный спрос на отечественные производственные мощности, а они и так перегружены.

«В целом стандарт не устанавливает жестких требований, и достаточно ожидаем, так как это современная актуализация, — отметил Артур Керефов, руководитель управления нормирования и стандартизации, производитель электроники Fplus. — Это благоприятно отразится на отрасли и упростит однозначное понимание в части предъявляемых требований. Кроме того, это отличное пособие для производителей, учреждений и организаций, и в конце концов для конечного потребителя».

По словам главы Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ВНИИР) по заказу Минпромторга ведет работу по общей системе стандартизации в отрасли.

Работа по стандартизации

В мае 2024 г. CNews писал о начале в России работы по стандартизации. В нее были включены Минпромторг, Росстандарт и участники рынка. Их задача состояла в разработке концепции стандартизации радиоэлектронной промышленности в соответствии с актуальными критериями Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Как сообщал «Ведомостям» ректор Академии стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта Александр Зажигалкин, новая концепция должна быть утверждена в 2024 г. По его данным, российские профильные органы и производители работают над соответствием своих стандартов международным, но это касается преимущественно безопасности и совместимости для сертификации и тестирования электроники, главным образом иностранного происхождения.

Новая программа предполагает создание национальных стандартов за пять лет, учитывая ключевые технологические приоритеты, промышленные пожелания и потребительские нужды, отметил Зажигалкин. Оценка необходимых времени и финансовых ресурсов для внедрения новых положений и норм будет проведена после их разработки.

МЭК на 2024 г. — это глобальная организация, занимающаяся стандартизацией в области электроники и объединяющая более сотни стран по всему миру включая такие, как Россию, США, Южную Корею и др. Основная задача МЭК заключается в создании единого системного подхода к оценке соответствия с целью гарантирования безопасности, эффективности, надежности и совместимости электронных устройств в контексте международной торговли.