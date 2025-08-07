В России перепишут стандарты радиоэлектроники. Нынешние устарели на 25 лет

Российские стандарты для производства радиоэлектроники, а также необходимых материалов и оборудования сильно отстают от международных. Половина стандартов старше 25 лет, а сроки подготовки новых документов сильно затянуты. ВНИИР предложил концепцию для создания современной системы стандартизации в России.

Не по стандарту

Как стало известно CNews, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ВНИИР) раскритиковал действующие стандарты в области радиоэлектроники и сообщил о существенном их отставании от международного уровня. Это следует из проекта Концепции системы стандартизации радиоэлектронной продукции гражданского назначения, подготовленной ВНИИР (есть в распоряжении CNews).

По данным ВНИИР, отставание характеризуется недостаточным по объему и устаревшим по содержанию фондом стандартов (половина стандартов в отрасли старше 25 лет), низкой динамикой разработки документов (ежегодно для отрасли разрабатывается менее 150 документов стандартов при действующих 56 технических комитетах по стандартизации). При этом для поддержания фонда стандартов в актуальном состоянии необходимо разрабатывать и актуализировать не менее 500 документов в год, следует из документа.

Концепция системы стандартизации, которую предлагает ВНИИР, подведомственный Минпромторгу, должна помочь сформировать современные стандарты в отрасли и выйти на требования, позволяющие создавать к 2030 г. продукцию мирового уровня.

Текущее состояние стандартизации в России

Эксперты ВНИИР проанализировали состояние стандартов в России. И пришли к выводу, что по направлению «Электронная компонентная база» отечественный фонд документов по стандартизации составляет более 800. А средний возраст стандартов составляет 17 лет. Уровень гармонизации межгосударственных и национальных стандартов с международными стандартами составляет более 70%.

По направлению «Радиоэлектронная аппаратура» отечественный фонд документов по стандартизации составляет более 1,5 тыс. документов, средний возраст которых 24 года. Из них разработанных на основе документов международных и региональных документов по стандартизации (ISO, IEC и EN) более 40%.

По направлению «Специальные материалы для радиоэлектронной промышленности» отечественный фонд документов по стандартизации составляет более 600 документов, средний возраст которых 17 лет. При этом отсутствуют стандарты по классификации материалов, по терминам и определениям, а каждая отрасль самостоятельно внедряет стандарты на разработку, постановку на производство и освоение материалов в серийном промышленном производстве.

Действующие стандарты на материалы не охватывают всех аспектов их разработки, производства, применения (эксплуатации) и утилизации. Стандарты, как правило, технически устарели и не соответствуют современным требованиям, следует из проекта.

По направлению «Специальное технологическое оборудование» отечественный фонд документов по стандартизации составляет более 40 документов. Их средний возраст 19 лет. По направлению «Средства измерений и испытательное оборудование» стандартизация требует опережающего подхода при формировании требований к испытательному оборудованию и средствам измерений для обеспечения выполнения операций по контролю параметров новых групп (подгрупп) однородной продукции, материалов и полуфабрикатов в рамках технологических процессов с топологическими нормами менее 65 нм.

Общее количество стандартов, включенных в Программу национальной стандартизации по всем направлениям на 2025 г. составляет более 4 тыс. В области радиоэлектроники планируется создание менее 150 документов по стандартизации, что составляет менее 1% от общего количества разрабатываемых документов.

Сейчас сформированы две перспективные программы стандартизации на период до 2030 г., в рамках которых планируются к разработке 156 документов по стандартизации в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.

Сценарии развития

ВНИИР определил ключевые направления развития системы стандартизации радиоэлектронной продукции гражданского назначения. Так, планируется интеграция участников работ по стандартизации и заинтересованных сторон в единую систему с базовым центром, координирующим деятельности по стандартизации в радиоэлектронной промышленности (Координационный центр) в качестве рабочей структуры при непосредственном руководстве Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Должны быть внедрены принципы максимально возможной унификации документов по стандартизации гражданского и оборонного назначения.

Во ВНИИР считают, что есть два основных сценария развития системы стандартизации радиоэлектронной промышленности: инерционный и базовый. Инерционный предполагает действовать в текущем формате работы комитетов по стандартизации. А базовый — предполагает поэтапное достижения целей: разработка «дорожной карты», создание Координационного центра.

Выполнение плана позволит обеспечить в период до 2030 г. и дальнейшую перспективу реализацию целей Концепции: создание единой системы управления стандартами, предоставит конкурентные преимущества для отечественных производителей за счет введения положений о необходимости применения требований национальных стандартов при поставках товаров, снизит себестоимость отечественной продукции за счет гармонизации и унификации гражданской и оборонной продукции применительно к радиоэлектронной промышленности с расширением использования в производстве унифицированных базовых процессов и групп по областям применения.

Стандарты также снизят угрозы информационной безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры за счет применения современной отечественной ЭКБ и радиоэлектронных устройств на их основе. И позволит сократить сроки разработки стандартов до восьми месяцев, достижения уровня гармонизации разрабатываемых национальных стандартов с международными до 70%.

Охват концепции

Концепция охватывает электронную компонентную базу (микроэлектроника, фотоника, силовая электроника, СВЧ–электроника, пассивная электроника), радиоэлектронную аппаратуру (беспилотники, телекоммуникационное оборудование, вычислительная техника, системы связи и т.д.), специальное технологическое оборудование (оборудование для производства кристаллов, пластин и оборудование по групповым технологическим процессам), системы проектирования и информационного обеспечения (технологии ИИ, интернет вещей, системы автоматизированного проектирования радиоэлектроники и электроники, комплексных инструментов проектирования и библиотек стандартных элементов), специальные материалы для радиоэлектронной промышленности, средства измерений и испытательное оборудование.

По мнению ВНИИР, в России должна быть создана единая система управления стандартами и требованиями к радиоэлектронной продукции, устранены технические барьеры в торговле и созданы условия для применения международных стандартов. Помимо этого, должны быть унифицированы документы по стандартизации гражданской и оборонной продукции, сокращены сроки создания стандартов, а также сформирована комплексная система подготовки и переподготовки специалистов по стандартизации в отрасли.

Международные стандарты

Сейчас действуют три международных организации по стандартизации: ИСО (ISO) — Международная организация по стандартизации, МЭК (IEC) — Международная электротехническая комиссия, МСЭ (ITU) — Международный союз электросвязи. Россия является их членом. Национальные интересы России в ИСО И МЭК представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В приоритетных направлениях радиоэлектроники в структуре МЭК действует 36 технических комитета, которыми разработано более 6 тыс. документов (по 30 номенклатурным группам) и находятся в процессе разработки и согласования более 560 документов. Лидирующее положение занимают направления информационных технологий, полупроводниковых приборов, технологий и продукции электрических соединителей, электронных дисплеев, технологий сборки электроники. К наиболее динамично развивающимся направлениям относятся стандартизация электрических реле, микроэлектромеханических систем, полупроводниковых приборов, электронных дисплеев, нанотехнологий для электротехнических изделий и систем, аппаратуры коммутационной и управляющей, печатной электроники, магнитных компонентов, ферритов, информационных технологий.

«Применение при разработке и актуализации отечественных документов по стандартизации, современных международных стандартов МЭК, документов ведущих стран и специализированных организаций по стандартизации играет значительную роль в повышении современного уровня требований к технологиям производства, процессам и продукции радиоэлектронной отрасли, повышению ее конкурентоспособности», — отмечено в документе.