RNC Pharma: объем интернет-продаж лекарственных препаратов с доставкой до потребителя в 2024 г. увеличился на 69%

Общий объем онлайн канала с доставкой до потребителя* на розничном сегменте фармрынка России по итогам 2024 г. достиг 15,8 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), при этом относительно 2023 г. отмечается существенная динамика на уровне 69%. Темпы развития рынка в 2024 г. значительно ускорились, в 2023 г. относительно 2022 г. рублевый объем онлайн-продаж с доставкой показал рост на уровне 19,5%. По информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma суммарно за весь 2024 г. с помощью транзакций, оплаченных в интернете, было реализовано 48,2 млн упак. готовых ЛП, это на 31,3% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители RNC Pharma.

За счет действующих законодательных ограничений основной объем покупок лекарственных препаратов осуществляется с предварительным бронированием и последующим выкупом в офлайн аптеке. При этом общая доля покупок в интернете с последующей доставкой пока относительно небольшая— в 2024 г. она составила 0,96% от общего денежного объема розничного рынка ЛП. Однако роль данного канала с каждым годом последовательно увеличивается, в 2023 г. на интернет-покупки приходилось 0,66%, а в 2022 г. 0,58%. В 2025 г. общий объем операций продолжил расти, по итогам первых восьми недель 2025 г. суммарная доля транзакций, совершенных в интернете, превышает 1,17% от общего денежного объема фармрынка.

В 2024 г. здесь было реализовано 4017 торговых марок ЛП от 580 корпораций, за год ассортимент вырос на 279 наименований. Наиболее популярными среди ЛП, которые реализуются с доставкой до потребителя, в ушедшем году были препараты для лечения заболеваний носа, а также противопростудные и противокашлевые средства – эти группы формировали более 15% всех натуральных продаж в онлайн. Также в этот период были востребованы антисептики и дезинфицирующие препараты — на эту категорию приходилось около 7% в упак. В тройку лидирующих брендов по денежному объему продаж, среди всех препаратов в сегменте входят: «Терафлю» («ГСК»), «Нурофен» («Реккит Бенкизер») и «Никоретте» («Джонсон и Джонсон»), в сумме топ-3 брендов обеспечивают 4,5% стоимостного объема продаж.

Лидирует с точки зрения рублевого объема продаж, в 2024 г. продукция «Джонсон и Джонсон» — корпорация занимает 4,7% розничного рынка онлайн-покупок с последующей доставкой. За год продажи компании выросли на 57,7% в деньгах и на 23% в упаковках. Динамику в основном обеспечивали: препарат для лечения никотиновой зависимости «Никоретте» (рост в 2,2 раза в рублях) и слабительное средство «Микролакс» (+55,6% в рублях). На второй строчке рейтинга корпораций в сегменте располагается «Байер Хелскэр» с долей рынка 4,3%. По отношению к 2023 г. стоимостный объем продаж ЛП компании повысился на 53,6%, а натуральная динамика составила 18,3%. Ключевым препаратом в данном сегменте является «Бепантен» — на него приходится более 15% всего объема в рублях (+23,8% за год), также в топ по рублевому объему продаж входят «Супрадин» и «Терафлекс». Тройку корпораций-лидеров в 2024 г. замыкает «ГСК» (включая «Хелеон»), с незначительным отставанием по доле стоимостных продаж (4%). Долгосрочная динамика на розничном рынке отмечена на уровне +50,4% в денежном и +32% в натуральном выражении. Первая тройка продуктов компании характеризовалась двузначными темпами роста продаж, особенно примечателен «Отривин» (+66% в рублях и +57% в упаковках).

* учитываются только операции, платежи по которым прошли в онлайн режиме (интернет-покупка по которым предполагается последующая доставка до заказчика), без учета операций бронирования с выкупом в офлайн-аптеке.